Путін висунув Україні ультиматум – виконати "мінські угоди".

Президент Росії Владімір Путін заявив, що Україна не має інакшого виходу, крім як виконати "мінські угоди".

Про це він заявив під час прес-конференції після шестигодинної зустрічі з президентом Франції Еммануелем Макроном, передає УНІАН.

"Іншої альтернативи просто немає. У Києві то кажуть, що виконуватимуть, то кажуть, що це зруйнує їхню країну. І Президент чинний нещодавно заявив, що йому жоден пункт не подобається з цих "мінських угод". Ну, подобається – не подобається. Терпи, моя красуне! Треба виконувати!" – сказав Путін.

Президент Росії заявив, що влада України мусить "безпосередньо" розмовляти із "представниками Донбасу", а "інакше працювати неможливо".

"Нравится, не нравится. Спи моя красавица" – поширений рядок із непристойних російських "частушок". Фраза стала частиною всеросійського фольклору після виходу пісні групи "Красная плєсєнь" .

Французький лідер Еммануель Макрон заявив, що найближчим часом відбудеться серія переговорів на різних майданчиках на тему України.

"Наступні кілька днів будуть вирішальними і вимагатимуть інтенсивних обговорень, які ми проводитимемо разом", – сказав Макрон.

Президент Франції зазначив, що у вівторок вирушає до України, заявивши, що сторони "продовжують зусилля в рамках "нормандського формату", щоби "повністю виконати "мінські угоди" і врегулювати конфлікт на Донбасі".

Макрон повідомив, що Україна вже пішла на певні поступки – відкликала із Верховної Ради законопроєкт про статус окупованих територій.

І хоча президент Франції не уточнив, про який саме проєкт ідеться, очевидно, що мався на увазі проєкт "Про засади державної політики перехідного періоду".

"Хочу привітати зусилля Президента Зеленського, тобто конкретні зобов’язання, які взяв він на себе в рамках цього формату, зокрема, відкликати закон, який не відповідав "мінським угодам", і президент Путін про це згадав. Так, цей закон був відкликаний за ініціативою Президента Зеленського. Також було отримано роз’яснення з приводу того, що в Росії також є законопроэкти, які пропонуються, але він заспокоїв нас, що цього не буде, якщо це не відповідає "мінським угодам", – сказав Макрон.

Нагадаємо, що українська влада пояснювала відкликання законопроєкту потребою врахувати зауваження Венеційської комісії.

Секретар Ради національної безпеки та оборони Олексій Данілов заявив укінці січня, що "виконання "мінських угод" означає розпад країни". "Коли їх підписували під люфою російської зброї – а німці та французи спостерігали за цим, – усім притомним людям уже було зрозуміло, що втілити ці документи у життя неможливо".

"Якщо вони наполягатимуть на виконанні "мінських угод" у тому вигляді, в якому вони є зараз, це дуже небезпечно для нашої країни. Якщо суспільство не сприйме такі угоди, це може спричинити дуже складну внутрішню ситуацію, і Росія на це сподівається", – сказав секретар Радбезу.

Президент України Володимир Зеленський після зустрічі з прем'єр-міністром Великої Британії Борисом Джонсоном сказав, що він не задоволений "мінськими угодами", та Україна все ж мусить іти на кроки, котрі посприяють деокупації українських територій.

"Я не хочу говорити про пункти "Мінська". Я незадоволений усіма пунктами. Ми по-різному (з Росією, – Z) ставимося до порядку виконання тих чи інших пунктів. Але ми дорослі хлопчики. Ми повинні робити щось, що може деокупувати наші території, зокрема захищає нашу державу в тому чи в іншому вигляді", – заявив Зеленський.

Керівник держави заявив, що Україна відповідально ставиться до мінських домовленостей. Він додав, що це, "на жаль, єдиний формат, який працює".