Країни-союзники України оприлюднили спільну заяву щодо мирного плану США, в якій закликади до його поважного доопрацювання.

Американські план з 28-ми пунктів щодо врегулювання російсько-українського конфлікту не є фінальним варіантом, заявив президент Сполучених Штатів Дональд Трамп. Про це повідомила інформаційна аґенція Reuters. «Ні, це не моя фінальна пропозиція. Ми б хотіли досягти миру. Це мало давно статися», – сказав Трамп журналістам.

Трамп підкреслив, що Вашінґтон «намагається завершити» конфлікт. «Так чи інакше, але нам потрібно його завершити», – зазначив глава Білого дому. При цьому він знову заявив, що якщо президент України Володимир Зеленський відкине ініціативу, то «тоді він може продовжувати боротися щосили».

Союзники України на зустрічі G20 в Південно-Африканській Республіці оприлюднили спільну заяву щодо мирного плану США, в якій назвали його таким, що потребує поважного доопрацювання. «Ми чітко дотримуємося принципу, що кордони не повинні змінюватись силою. Нас також турбують обмеження на збройні сили України, які можуть залишити Україну вразливою для майбутньої атаки», – йдеться у спільній заяві лідерів ключових європейських країн, а також Канади та Японії.

Водночас у заяві зазначається, що цей проєкт «включає важливі елементи, які будуть необхідними для справедливого та сталого миру» і є «основою, яка потребує додаткової роботи». «Ми вітаємо зусилля США з досягнення миру в Україні», — підкреслюється в заяві.

Союзники України відзначили, що готові включитися в процес, щоб забезпечити міцність майбутнього миру, і що реалізація положень, які стосуються Євроунії та Північноатлантичного Альянсу, вимагатиме згоди відповідно членів ЄУ та НАТО.

Напередодні російський диктатор Володимир Путін заявив, що Москва отримала від Вашінґтона текст плану врегулювання російсько-українського конфлікту. «У нас цей текст є. Ми отримали його за наявними каналами взаємодії з американською адміністрацією. Вважаю, що і він може бути покладений в основу остаточного мирного врегулювання. Але предметно з нами цей текст не обговорюється», – сказав Путін на нараді з постійними членами Ради безпеки РФ.