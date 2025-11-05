Пентаґон випробував міжконтинентальну ракету Minuteman III.

У ході випробувань було підтверджено поточну надійність, бойову готовність та точність ракети.

Військово-повітряні сили Сполучених Штатів здійснили випробувальний запуск неозброєної міжконтинентальної балістичної ракети Minuteman III. Про це повідомило Командування глобальних ударів Повітряних сил США (Air Force Global Strike Command – AFGSC).

Ракету запустили о 01:35 за тихоокеанським часом п’ятого листопада з бази ВПС Ванденберг у Каліфорнії. Ракета пролетіла приблизно 4200 миль (6700 кілометрів) до полігону на атолі Кваджалейн на Маршаллових островах. Дальність польоту ракети Minuteman III становить близько 9,5 тисячі кілометрів.

«Цей запуск є частиною серії планових та періодичних заходів, які мають вирішальне значення для оцінки та підтвердження можливостей Minuteman III. Випробування проведені з дотриманням суворих протоколів безпеки та дозволяють AFGSC збирати цінні дані», – йдеться в пресрелізі AFGSC. У ході випробувань було підтверджено поточну надійність, бойову готовність та точність ракети.

Запуск Minuteman III відбувся через тиждень після того, як Дональд Трамп оголосив, що США «негайно» розпочнуть випробування ядерної зброї після понад 30-літньої перерви. Варто зазначити, що зразу ж після запуску Minuteman III міністр оборони Росії Андрєй Бєлоусов запропонував російському диктаторові Владіміру Путіну розпочати підготовку до ядерних випробувань на архіпелазі Нова Земля. «Вважаю за доцільне підготовку до повномасштабних ядерних випробувань розпочати негайно», – заявив він на нараді, яку Путін провів із постійним членами ради безпеки РФ.