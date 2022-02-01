Данілов: Виконання "мінських угод" спричинить розпад країни.

 

Секретар Ради національної безпеки та оборони Олексій Данілов застеріг Захід від спроб примусити Україну виконувати "мінські угоди" буквально. Секретар Радбезу наголосив, що ці угоди Україна підписувала під тиском зброї.

 

 

Про це Данілов сказав у інтерв'ю Associated Press.

 

"Виконання Мінських угод означає розпад (в оригіналі – destruction, – Z) країни. Коли їх підписували під люфою російської зброї – а німці та французи спостерігали за цим – усім притомним людям уже було зрозуміло, що втілити ці документи у життя неможливо", – заявив секретар РНБО. 

 

Данілов наголосив, що Україна мусить переглянути документи, укладені 2015 року, котрі передбачають широку автономію для контрольованого бойовиками східного реґіону, і амністію для учасників мілітарних організацій.  

 

"Якщо вони наполягатимуть на виконанні "мінських угод" у тому вигляді, в якому вони є зараз, це дуже небезпечно для нашої країни. Якщо суспільство не сприйме такі угоди, це може спричинити дуже складну внутрішню ситуацію, і Росія на це сподівається", – сказав секретар Радбезу.

 

Олексій Данілов сподівається початку переговорів про новий документ, котрий буде реалістичним для втілення, додавши, що він має примусити Путіна "просто прибрати свої війська і танки".

 

01.02.2022

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