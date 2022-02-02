Зеленський заявив, що не відвернеться від "Мінських угод".

 

Президент України Володимир Зеленський заявив, що він не задоволений "Мінськими угодами", та Україна все ж мусить іти на кроки, котрі посприяють деокупації українських територій.

 

 

Про це Зеленський заявив у вівторок увечері по завершенні переговорів із прем'єр-міністром Великої Британії Борисом Джонсоном, повідомляє "Інтерфакс-Україна"

 

"Я не хочу говорити про пункти "Мінська". Я незадоволений усіма пунктами. Ми по-різному (з Росією, – Z) ставимося до порядку виконання тих чи інших пунктів. Але ми дорослі хлопчики. Ми повинні робити щось, що може деокупувати наші території, зокрема захищає нашу державу в тому чи в іншому вигляді", – заявив Зеленський.

 

Керівник держави заявив, що Україна відповідально ставиться до мінських домовленостей. Він додав, що це, "на жаль, єдиний формат, який працює".

 

"Ми боремося за те, щоб працювало хоч щось. Ми закликаємо постійно збиратися в "Нормандському форматі" лідерів чотирьох країн – і ви розумієте, лідер якої країни досі не визначився, збиратися чи ні. Ми робимо все можливе. Хтось на це дивиться і каже: ви робите щось, а хтось розуміє, що все можливе", – сказав він.

 

"Коли ви зустрічаєтеся в "Мінську" або в "Нормандському форматі", ви повинні розуміти, що в цей день загострення може бути меншим, і ви повинні розуміти, що в цей день могла загинути та чи інша людина, але цього не сталося. Тому це важливо", – резюмував Президент.

 

Раніше секретар Ради національної безпеки та оборони Олексій Данілов заявив, що повне виконання "Мінських угод" може спричинити розпад країни. 

 

 

02.02.2022

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