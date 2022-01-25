Уряд відкликав законопроєкт про перехідний період на Донбасі. Не через Москву.

 

Кабінет Міністрів України відкликав із Верховної Ради законопроєкт про перехідний період на Донбасі. Соратники Володимира Зеленського заявляють, що це робилося задля того, щоб доопрацювати текст, а не для задоволення захцянок Росії.

 

 

 

Про це заявив керівник Офісу Президента України Андрій Єрмак в етері телеканалу ICTV.

 

"Хотів би спочатку розвіяти деякі фейки, які сьогодні почали зʼявлятися, на жаль, і в українських ЗМІ. По-перше, нібито Україна була змушена прийняти якусь вимогу про відкликання законопроєкту щодо основ державної політики перехідного періоду. Не знаю, хто як, а я можу сказати, що ця влада приймає вимоги тільки українського народу. А основна вимога сьогодні українського суспільства – це зробити все, щоб запобігти ескалації, над чим ми працюємо 24/7. Я хочу сказати офіційно, що жодних попередніх умов щодо проведення зустрічі в «нормандському форматі» не було", – сказав Єрмак.

 

Віцепрем’єр з питань реінтеграції Ірина Верещук пояснила відкликання законопроєкту необхідністю внести до його тексту рекомендації Венеційської комісії. Вона заявила, що в самій ВР на стадії між двома читаннями ці зміни було б неможливо внести, повідомляє видання Бабель.

 

Законопроєкт про перехідний період на Донбасі та в Криму розробило Мінреінтеграції. У липні його відправили на оцінку Венеційській комісії, а в серпні зареєстрували у Верховній Раді (№5844).

 

Комісія висловила низку зауважень до тексту законопроєкту.

 

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