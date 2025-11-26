Віткофф консультував Кремль, як вплинути на Трампа в питанні України.

Про це стало відомо з телефонної розмови Віткоффа з помічником Путіна.

Спеціальний посланець президента Сполучених Штатів Стів Віткофф у жовтні запропонував помічникові російського диктатора Юрію Ушакову провести спільну роботу над мирною угодою щодо врегулювання російсько-української війни. Про це повідомила інформаційна аґенція Bloomberg, журналісти якої провели відповідне розслідування.

Аґенція опублікувала в понеділок, 25 листопада великий матеріал, заснований на розшифровці телефонної розмови Віткоффа та Ушакова, яка відбулася 14 жовтня. Видання не уточнило, звідки отримало запис розмови двох чиновників.

Під час розмови, яка тривала трохи більше п'яти хвилин, Віткофф сказав Ушакову, що глибоко поважає Володимира Путіна. Він розповів, що говорив Дональдові Трампу про те, що переконаний, що Росія завжди прагнула мирної угоди. Посланець президента США зазначив, що незабаром, 17 жовтня, Білий дім відвідає президент України Володимир Зеленський і запропонував, щоб Путін поговорив з Трампом перед цією зустріччю.

Віткофф також дав російському співрозмовнику кілька рекомендацій, як Путіну варто спілкуватися з Трампом в питанні мирного врегулювання. Віткофф також рекомендував, щоб Путін привітав Трампа з мирною угодою щодо Ґази, сказав, що Росія підтримує його і що він поважає президента як людину миру.

«От що, на мою думку, було б чудово. Можливо, він скаже президентові Трампу: знаєте, Стів та Юрій обговорили дуже схожий [на угоду щодо Ґази] план мирного врегулювання з 20 пунктів, і ми вважаємо, що це може трохи зрушити ситуацію з мертвої точки, ми відкриті для таких речей», – цитує видання слова Віткоффа.

Під час бесіди Віткофа та Ушакова, зазначає Bloomberg, спецпосланець президента США назвав деякі з умов, які, на його думку, можуть лягти в основу мирного плану в Україні: «Я знаю, що потрібно для укладання мирної угоди. Донецька область і, можливо, обмін територіями десь».

Юрій Ушаков, зважаючи на все, прийняв деякі з порад Віткоффа. Трамп після розмови з Путіним, яка відбулася 16 жовтня, повідомив: «Президент Путін привітав мене та Сполучені Штати з Великим Досягненням Миру на Близькому Сході».

Як зазначає Bloomberg, телефонна розмова Віткоффа та Ушакова показує, що могло стати джерелом мирного плану США, який з'явився на початку листопада.