Німеччина очікує від України виправлення ситуації з НАБУ і САП.

МЗС ФРН закликало Київ не зволікати з ухваленням закону про незалежність українських антикорупційних органів.

 

 

Берлін очікує, що Київ якнайшвидше виправить ситуацію з українськими антикорупційними органами, яка склалася після ухвалення Верховною Радою і підписання президентом Володимиром Зеленським закону №12414. У Німеччині привітали реакцію української влади на «чітку критику власного населення і партнерів» через ситуацію з обмеженням незалежності Національного антикорупційного бюро України (НАБУ) і Спеціалізованої антикорупційної прокуратури (САП). Про це повідомила телерадіокомпанія Deutsche Welle.

 

Внесений Зеленським до Верховної Ради законопроєкт про відновлення повноважень антикорупційних органів є «першим правильним кроком», заявив на брифінгу в Берліні в середу, 30 липня, речник Міністерства закордонних справ Німеччини Мартін Ґізе (Martin Giese).

 

«Цей законопроєкт має бути швидко прийнятий і потім підписаний президентом. Ми очікуємо, що цей процес пройде без зволікання і, перш за все, без розмивання змісту, щоб відновити втрачену довіру», – зазначив Ґізе.

 

Голосування у Верховній Раді України за президентський законопроєкт, заплановане на четвер, 31 липня. Його вже підтримав профільний парламентський комітет.

 

Президент України Володимир Зеленський розповів, що нещодавно телефонував до бундесканцлера Німеччини Фрідріха Мерцв і «запропонував Німеччині приєднатися до експертизи законопроєкту».

 

Речник німецького МЗС сказав, що офіційний Берлін «ретельно вивчить» документ і «уважно стежитиме за подальшим процесом». Мартін Ґізе зазначив, що «центральне значення має оцінка українського громадянського суспільства та органів, яких це стосується». За його словами, НАБУ та САП «вже висловилися позитивно».

31.07.2025

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