Німеччина очікує від України виправлення ситуації з НАБУ і САП.

МЗС ФРН закликало Київ не зволікати з ухваленням закону про незалежність українських антикорупційних органів.

Берлін очікує, що Київ якнайшвидше виправить ситуацію з українськими антикорупційними органами, яка склалася після ухвалення Верховною Радою і підписання президентом Володимиром Зеленським закону №12414. У Німеччині привітали реакцію української влади на «чітку критику власного населення і партнерів» через ситуацію з обмеженням незалежності Національного антикорупційного бюро України (НАБУ) і Спеціалізованої антикорупційної прокуратури (САП). Про це повідомила телерадіокомпанія Deutsche Welle.

Внесений Зеленським до Верховної Ради законопроєкт про відновлення повноважень антикорупційних органів є «першим правильним кроком», заявив на брифінгу в Берліні в середу, 30 липня, речник Міністерства закордонних справ Німеччини Мартін Ґізе (Martin Giese).

«Цей законопроєкт має бути швидко прийнятий і потім підписаний президентом. Ми очікуємо, що цей процес пройде без зволікання і, перш за все, без розмивання змісту, щоб відновити втрачену довіру», – зазначив Ґізе.

Голосування у Верховній Раді України за президентський законопроєкт, заплановане на четвер, 31 липня. Його вже підтримав профільний парламентський комітет.

Президент України Володимир Зеленський розповів, що нещодавно телефонував до бундесканцлера Німеччини Фрідріха Мерцв і «запропонував Німеччині приєднатися до експертизи законопроєкту».

Речник німецького МЗС сказав, що офіційний Берлін «ретельно вивчить» документ і «уважно стежитиме за подальшим процесом». Мартін Ґізе зазначив, що «центральне значення має оцінка українського громадянського суспільства та органів, яких це стосується». За його словами, НАБУ та САП «вже висловилися позитивно».