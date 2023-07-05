На Тернопільщині за підозрою в корупції проводять обшуки в народної депутатки.

 

Працівники НАБУ та САП викрили помічника народної депутатки у отриманні грошей за внесення чоловіків-ухилянтів в систему «Шлях». Правоохоронці проводять обшук в підозрюваного, а також в помешканні народної обраниці, яку підозрюють у причетності до таких оборудок.

 

НАБУ не розкриває прізвище народного депутата, у якого відбувається обшук, однак за інформацією з власних джерел тернопільського телеканалу Тернопіль 1 та екснардепа Ігора Мосійчука, йдеться про народну депутатку від "Слуги народу" Людмилу Марченко. Наразі ні депутатка, ні її прес-служба не підтвердили, але й не спростували цієї інформації.

 

 

За даними слідства, група осіб, в яку входив помічник народної депутатки, систематично отримували неправомірну вигоду за включення через обласні військові адміністрації в інформаційну систему «Шлях» відомостей, які надають право на перетин кордону.

 

«Правоохоронці викрили помічника чинного народного депутата України на отриманні неправомірної вигоди за внесення даних в систему «Шлях», що фактично надає дозвіл на перетин кордону. Наразі детективи проводять невідкладний обшук у помічника, а також у нардепа на Тернопільщині. Перевіряється можлива причетність народної обраниці до вчинення злочину», – повідомляють в НАБУ.

 

Попередня кваліфікація правопорушення, яке інкримінують помічнику народної депутатки – це ч. 3 ст. 368, ч. 4 ст. 368, ч. 4 ст. 27, ч. 4 ст. 369 КК України. Усі ці статті пов'язані з одержанням неправомірної вигоди службовою особою, вимаганням коштів у великих обсягах, вчиненим у змові з іншими людьми.

 

Працівники НАБУ та САП обшуки проводять в помешканні помічника в Києві, а також у квартирі народної депутатки на Тернопільщині. За інформацією тернопільських медіа, зараз Людмила Марченко перебуває вдома, адже, приблизно, за два тижні готується стати мамою.


 

05.07.2023

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