Києво-Могилянська академія оголосила страйк через Шкарлета.

Студентська спільнота Києво-Могилянської академії оголосила безстроковий страйк через відмову міністра освіти та науки Сергія Шкарлета визнати вибори президента в академії, на котрих переміг Сергій Квіт.

Таке рішення прийняла конференція студентів НаУКМА на запит студентської колегії.

"Міністерство освіти і науки України перевищило свої повноваження і не визнало результати виборів президента Національного університету “Києво-Могилянська академія”. Ми вважаємо наказ міністерства про призначення нового конкурсу на посаду президента НаУКМА недотриманням чинного законодавства, наступом на університетську автономію та знеціненням академічних свобод", – ідеться у спільній заяві органів місцевого самоврядування Могилянки.

Студенти наголошують, що міністерство не має повноважень визнавати чи не визнавати результати голосування. Такі повноваження належать організаційному комітету виборів.

"Цим рішенням органи студентського самоврядування висловлюють свою незгоду з рішенням міністерства. Ми підтримуємо право могилянців самостійно обирати свого президента", – йдеться у заяві.

Спільнота студентів закликала адміністрацію університету забезпечити право студентів на протест.

До страйкового комітету долучилися представники органів студентського самоврядування, керівники студентських організацій, представники викладачів та працівників університету.

4 лютого під будівлею Кабінету Міністрів скликають акцію протесту під гаслом "Міністр тимчасовий, Могилянка – вічна!".

Наглядова рада НаУКМА засудила рішення Міністерства освіти і науки України про оголошення нового конкурсу на зайняття посади президента академії.

"Закон визначає вичерпний перелік підстав для оголошення нового конкурсу на заміщення посади керівника закладу вищої освіти і не надає МОН України повноважень оцінювати рішення організаційного комітету щодо встановлення результату виборів і визначення переможця. Оприлюднене 2 лютого рішення МОН України про оголошення нового конкурсу на зайняття посади президента НаУКМА прийняте за межами його повноважень щодо державного контролю у сфері вищої освіти, а тому є очевидно протиправним. Такі дії посадових осіб МОН України є протиправним втручанням у вибори президента НаУКМА, порушують право університету на автономію та самоврядування і мають ознаки зловживання владою або службовим становищем", – ідеться у заяві.

Наглядова рада вимагає від Міністерства освіти припинити порушення закону і невідкладно завершити всі процедури, пов’язані з підписанням контракту із обраним президентом.

На захист виборів у Києво-Могилянській академії також виступив Голова Верховної Ради Руслан Стефанчук.

"Я завжди був і залишаюсь прихильником університетського самоврядування, за яким тільки спільнота університету має право обирати собі очільника. І це право – священне! Адже це частина народовладдя. І тому я як колишній професор “Могилянки”, як науковець, як людина щиро зацікавлений у тому, аби довгий виборчий процес президента НаУКМА завершився та один із найпотужніших вишів врешті-решт чесно і прозоро отримав свого керманича", – заявив Стефанчук.

Спікер парламенту вимагає від Шкарлета обґрунтувати своє рішення про невизнання виборів в академії.

27 січня у Києво-Могилянській академії відбувся другий тур виборів президента НаУКМА. У день голосування Сергій Квіт заявив, що з виборчої дільниці невідомі викрали одну зі скриньок для голосування. Згодом поліція Києва повідомила, що скриньку знайшли неушкодженою на одній із вулиць біля НаУКМА.

28 січня на сайті НаУКМА оприлюднили повідомлення про те, що за результатами другого туру Сергій Квіт отримав 235 голосів (52,80%), Олександра Гуменна – 191 голос (42,92%).

Міністр освіти та науки Сергій Шкарлет заявив, що МОН не визнаватиме результату виборів президента Національного університету "Києво-Могилянська академія", бо вони відбулися з порушеннями. Відтак Шкарлет оголосив повторний конкурс.

"Чітко було видно, що є ознаки того, що виборча скринька залишала виборчу дільницю майже на годину. Потім дуже дивно, коли хтось знайшов цю скриньку чи на сусідній вулиці, чи на будівельному майданчику. Скринька була розбита, чи ту вони повернули, чи іншу – багато питань можна ставити. Тому як міністр, як колишній ректор, я точно не визнаю ці вибори", – заявив Шкарлет.

Сергій Квіт кандидував на посаду президента Києво-Могилянської академії як голова Національної аґенції з питань з забезпечення якості вищої освіти. У вересні 2020 року етичний комітет НАЗЯВО визнав, що у трьох наукових роботах Сергія Шкарлета був плагіат.