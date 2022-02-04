Шкарлет скасував указ про перевибори у Києво-Могилянській академії.

Міністерство освіти та науки скасувало наказ про призначення нових виборів президента Києво-Могилянської академії після наради за участю прем'єр-міністра та Голови Верховної Ради.

Інформація про це опублікована на офіційній інтернет-сторінці Міносвіти.

У повідомленні йдеться: "Наказом Міністерства освіти і науки України від 03 лютого 2022 р. №24-к скасовано наказ МОН від 02 лютого 2022 р. №23-к «Про оголошення конкурсу на заміщення посади президента Національного університету «Києво-Могилянська академія». Це рішення ухвалено за результатами узгоджувальної наради під головуванням прем’єр-міністра України Дениса Шмигаля за участю Голови Верховної Ради України Руслана Стефанчука, міністра освіти і науки України Сергія Шкарлета, народних депутатів України, представників Національного університету «Києво-Могилянська академія»".

Зустріч відбулася у четвер увечері. Як повідомив Голова ВР Руслан Стефанчук, зустріч тривала понад три години.

"Компроміс щодо виборів у Києво-Могилянській академії знайдено. Наказ МОН про оголошення нових виборів буде скасовано. Вибір могилянців – святий, і ніхто на нього не має права зазіхати", – наголосив Стефанчук.

З його слів, на нараді домовилися, що під егідою В'ячеслава Брюховецького сторони обговорять формат порозуміння для НаУКМА, "за яким Національний університет «Києво-Могилянська академія» зможе стати ще згуртованішим, ще сильнішим, іще кращим".

Згідно з повідомленням пресової служби уряду, у нараді брала участь фіналістка останніх кількох виборів на посаду президента НаУКМА, ще донедавна в.о. президента Олександра Гуменна. Минулого тижня вона заявила про те, що не вважає вибори чесними. Водночас пані Гуменна повідомила про намір відкликати свою скаргу на самі результати голосування.

Як додали в Кабміні, робоча група під патронатом Брюховецького має вирішити ситуацію у колективі вишу, "аби уникнути в майбутньому довготривалих судових процесів".

27 січня у Києво-Могилянській академії відбувся другий тур виборів президента НаУКМА. У день голосування Сергій Квіт заявив, що з виборчої дільниці невідомі викрали одну зі скриньок для голосування. Згодом поліція Києва повідомила, що скриньку знайшли неушкодженою на одній із вулиць біля НаУКМА.

28 січня на сайті НаУКМА оприлюднили повідомлення про те, що за результатами другого туру Сергій Квіт отримав 235 голосів (52,80%), Олександра Гуменна – 191 голос (42,92%).

Міністр освіти та науки Сергій Шкарлет заявив, що МОН не визнаватиме результату виборів президента Національного університету "Києво-Могилянська академія", бо вони відбулися з порушеннями. Відтак Шкарлет оголосив повторний конкурс.

"Чітко було видно, що є ознаки того, що виборча скринька залишала виборчу дільницю майже на годину. Потім дуже дивно, коли хтось знайшов цю скриньку чи на сусідній вулиці, чи на будівельному майданчику. Скринька була розбита, чи ту вони повернули, чи іншу – багато питань можна ставити. Тому як міністр, як колишній ректор, я точно не визнаю ці вибори", – заявив Шкарлет.

Сергій Квіт кандидував на посаду президента Києво-Могилянської академії як голова Національної аґенції з питань забезпечення якості вищої освіти. У вересні 2020 року етичний комітет НАЗЯВО визнав, що у трьох наукових роботах Сергія Шкарлета був плагіат.