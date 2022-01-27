Ректором Києво-Могилянської академії обрали Сергія Квіта.

 

Ректором Національного університету "Києво-Могилянська академія" у другому турі виборів у четвер обрали Сергія Квіта.

 

 

Про це повідомив старший викладач кафедри міжнародного та європейського права НаУКМА Сергій Пєтухов на своїй сторінці у Facebook.

 

Згідно з даними telegram-каналу "Вибори президента КМА", створеного кількома могилянськими ініціативами, у другому турі взяло участь 445 осіб, або 75,04% від усіх виборців.

 

За голову Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти, ректора НаУКМА у 2007-2014 роках Сергія Квіта проголосувало 235 виборців (52,80%), а за в.о. ректора Олександру Гуменну – 191 (42,92%). 

 

При тім лічильника комісія нарахувала 18 голосів "проти" і назвала зіпсованим 1 бюлетень.

 

 

Кількома годинами перед тим Сергій Квіт повідомив у Facebook, що невідомі скоїли напад на приміщення для голосування і викрали одну зі скриньок для голосування. "Працює поліція. Процедура голосування продовжується", – запевнив Квіт.

 

У коментарі до допису він повідомив, що, зі слів свідків, напад скоїла група з 8-10 осіб у масках.

 

Як повідомили на сторінці "Вибори президента КМА", викрадену скриньку знайшли та повернули на дільницю. Бюлетені визнали дійсними.

 

"Києво-Могилянській академії" вдалося обрати ректора аж із п'ятої спроби: попередні чотири конкурси завершувалися без переможця. Торік, у вересні, у другому турі четвертих виборів теж конкурували Квіт та Гуменна (45,8% проти 48,8%).

 

27.01.2022

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