Шкарлет не визнав перемоги Квіта на виборах у Могилянці.

Міністр освіти та науки Сергій Шкарлет заявив, що МОН не визнаватиме результати виборів президента Національного університету Києво-Могилянська академія, бо вони відбулися з порушеннями. Відтак Шкарлет оголосить повторний конкурс.

Про це міністр освіти сказав у коментарі аґенції "Укрінформ".

"Визнати вибори, які відбувалися не у відповідності з процедурою, міністерство не може. Всі ці порушення викладені спостерігачем, який від МОН був в закладі вищої освіти і спостерігав за цими виборами. Там була залучена поліція, ми запросили і записи з камер відеоспостереження, де чітко було видно, що є ознаки того, що виборча скринька залишала виборчу дільницю майже на годину. Потім дуже дивно, коли хтось знайшов цю скриньку чи на сусідній вулиці, чи на будівельному майданчику. Скринька була розбита, чи ту вони повернули чи іншу – багато питань можна ставити. Тому як міністр, як колишній ректор, я точно не визнаю ці вибори", – заявив Шкарлет.

Міністр пообіцяв, що буде наказ про проведення повторних виборів – уже шостих. "Хай обирає колектив – але чесно, прозоро, без порушення процедури, без вкрадених скриньок, без залитих фарбою, без пошкоджених скриньок, без суб’єктивної думки окремих членів виборчої комісії, що виборчий процес дійсно відбувався відповідно до методичних рекомендацій. Буде процес виборів проведений, буде обраний колективом легітимно, відповідно до процедури, – ми підпишемо контракт з будь-ким", – уперся Шкарлет.

Зі слів міністра, повідомлення щодо порушення процедури виборів, окрім повідомлення спостерігача від МОН, було і від одного з кандидатів на виборах у НаУКМА – в.о. президента НаУКМА Олександри Гуменної.

Відповідаючи на уточнювальне запитання про те, на підставі чого приймалося рішення про невизнання результатів конкурсу в НаУКМА, міністр відповів: "На підставі тих попередніх документів, які у мене є, сьогодні буде тривати експертно-кадрова комісія щодо проходження… Я особисто не бачу підстав для затвердження результатів цих виборів. Якщо експертно-кадрова комісія, спостерігач від МОН переконають мене в тому, що результати виборів є об’єктивними при скриньках, які були винесені поза межі дільниці, які були залиті, пошкоджені, якщо це переконає мене, що вибори відбулися відповідно до норм, процедури, то ми ухвалимо".

При тім Міністерство освіти так і не отримало жодної інформації щодо інциденту від поліції. "Офіційно – ні. Неофіційно ми розмовляли", – сказав Шкарлет.

Міністр освіти не бачить нічого екстраординарного в тому, що Києво-Могилянська академія піде на шості вибори.

"Можливо, це говорить про демократію, можливо про невідповідність кандидатів, які заявлялися на посаду ректорів, до тих вимог, які висували університетські громади. Києво-Могилянська академія – це лише один з більше ніж сотні університетів, які є в державі. Це єдиний випадок за всю історію України, коли вибори відбувалися саме так", – сказав Шкарлет.

27 січня у Києво-Могилянській академії відбувся другий тур виборів президента НаУКМА. У день голосування Сергій Квіт повідомив, що з виборчої дільниці невідомі викрали одну зі скриньок для голосування. Згодом поліція Києва повідомила, що скриньку знайшли неушкодженою на одній із вулиць біля НаУКМА.

28 січня на сайті НаУКМА оприлюднили повідомлення про те, що за результатами другого туру Сергій Квіт отримав 235 голосів (52,80%), Олександра Гуменна – 191 голос (42,92%).

1 лютого на сайті Києво-Могилянської академії опублікували відкрите звернення могилянської спільноти, в якому оргкомітет, вчена рада НаУКМА, конференція студентів та інші студентські організації НаУКМА, наглядова рада університету, асоціація випускників НаУКМА, члени могилянської спільноти, партнери академії засвідчили єдність у визнанні результатів виборів, які відбулися чесно і прозоро. У зверненні зазначається, що спільнота очікує від МОН щонайшвидшого завершення формальних процедур щодо підписання контракту з обраним президентом НаУКМА Сергієм Квітом.

Сергій Квіт кандидує на посаду президента Києво-Могилянської академії як голова Національної аґенції з питань з забезпечення якості вищої освіти. У вересні 2020 року етичний комітет НАЗЯВО визнав, що у трьох наукових роботах Сергія Шкарлета був плагіат.