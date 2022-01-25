Зеленський: Причин для паніки немає.

 

Президент Володимир Зеленський заявив, що Україна готова до будь-яких варіантів на тлі посилення ескалації з боку Росії. Керівник держави закликав українців не панікувати.

 

 

Про це Зеленський заявив у своєму відеозверненні після понеділкового засідання РНБО.

 

"Підсумком саме цього засідання є не гучні рішення для медійного простору, а важливі висновки для нашого суспільства і українських громадян. Вони звучать просто – все під контролем, причин для паніки немає. Першим питанням засідання, звісно, була ситуація на сході України", – розповів Зеленський.

 

З його слів, влада працює заради повної деескалації ситуації та руху шляхом мирного врегулювання. "Знаємо про все, готові до всього, віримо в краще, робимо для цього все. Разом з нашими партерами, нашими дипломатами, а головне – нашими військовими. Вони у нас найкращі, вони нас захищають, а нам потрібно захищати їх – бути спокійними і не кричати «все пропало»", – наголосив керівник держави.

 

 

25.01.2022

До теми

Поширити
Збруч
Небезпека резистентності до антибіотиків
Резистентні бактерії забирають понад 1 мільйон 200 тисяч життів щороку. Це більше, ніж ВІЛ чи малярія.
25.01.22 | | Наука
Як писати для органа
Сергій Вілка
Компонуючи активно вже 12 років, я можу сказати, що замовлення від Львівського органного залу – це ледь не перше замовлення, яке я отримав від української держави. Не бачу такого в Києві, до культурної спільноти якого належу.
24.01.22 | | Штука
Ізотоп вуглецю може свідчити про життя на Марсі в минулому
Такою є одна з трьох гіпотез, що пояснюють дивні вуглецеві палеосигнатури, які виявив марсіанський ровер «Curiosity».
23.01.22 | | Наука
Від сексу до сенсу
 Ігор Котик
Ненав’язлива філософічність, органічно поєднана з елегантністю викладу на межі публіцистики і художнього слова, висвітлення теми з різних боків, зіставлення різних точок зору, розмежування спорідненого – ті риси письма, без яких Бондар не був би Бондарем.
22.01.22 | | Штука
Пам'яті Пітера Боґдановича
Юрій ШЕВЧУК
Помер Пітер Богданович, американський режисер, кіноісторик, актор, і просто дуже впливова, культова  постать в американській культурі. А моє інтерв’ю з ним робить його фактом і української культури
21.01.22 | | Штука
Зброя для України: Німеччина – не Англія
Максим МУЛЯР
Чому Німеччина вперто відмовляє Україні в питанні постачання зброї? Попри те, що більшість німців щиро співчуває українцям у контексті російської аґресії.
21.01.22 | | У світі
Обійми, якщо хочеш
Юлія Баір
Від початку пандемії безліч людей встигли пожити зі спрагою обіймів, тактильного причащання людським теплом. Нині Міжнародний день обіймів
21.01.22 | | Дискурси
Словами пройти по слідах
Роксолана Жаркова
Велика історія України – це сума дрібних фабул українських родин, де хтось – ледве вцілілий вернувся з революцій чи воєн, а хтось зник безвісти, а ще когось пересели-невідомо-куди, чи замордували в радянських катівнях. І ці історії потребують дескрипції.
20.01.22 | | Штука

© 2022 zbruc.eu

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті, дозволяється за умови посилання на zbruc.eu.