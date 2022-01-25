Зеленський: Причин для паніки немає.

Президент Володимир Зеленський заявив, що Україна готова до будь-яких варіантів на тлі посилення ескалації з боку Росії. Керівник держави закликав українців не панікувати.

Про це Зеленський заявив у своєму відеозверненні після понеділкового засідання РНБО.

"Підсумком саме цього засідання є не гучні рішення для медійного простору, а важливі висновки для нашого суспільства і українських громадян. Вони звучать просто – все під контролем, причин для паніки немає. Першим питанням засідання, звісно, була ситуація на сході України", – розповів Зеленський.

З його слів, влада працює заради повної деескалації ситуації та руху шляхом мирного врегулювання. "Знаємо про все, готові до всього, віримо в краще, робимо для цього все. Разом з нашими партерами, нашими дипломатами, а головне – нашими військовими. Вони у нас найкращі, вони нас захищають, а нам потрібно захищати їх – бути спокійними і не кричати «все пропало»", – наголосив керівник держави.