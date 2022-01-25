Новий рекорд пандемії: індекс репродукції уперше перевищив двійку.

Упродовж минулої доби в Україні виявили 19 118 нових випадків коронавірусної хвороби.
Динаміка захворювань на ковід (середнє за сім діб)
Про це йдеться в даних, оприлюднених Міністерством охорони здоров'я у вівторок.
Найбільшу кількість добових випадків виявили на Львівщині (2299), у Києві (1589), в Івано-Франківській (1387), Вінницькій (1207), Тернопільській (1164), Харківській (1038) областях.
Динаміка поширення ковіду, якщо порівнювати зміну випадків захворювання тиждень до тижня, зросла до рекордного рівня – індекс репродукції (R0) перевищив 2 уперше за весь час пандемії. На кожен випадок, зафіксований у попередні сім діб, припадає по два нові випадки цього тижня.
Динаміка поширення ковіду: порівняння тиждень до тижня (у разах)
Згідно з офіційною статистикою, в Україні зафіксовано 198 844 активних захворювання на ковід. Найбільше недужих є на Львівщині (22 439) і на Івано-Франківщині (21 283).
Минулої доби з підозрою на ковід шпиталізували 1507 осіб.
За день зафіксували 161 смерть, спричинену ускладненнями від коронавірусної хвороби.
Частка позитивних тестів на ковід у динаміці
За весь час пандемії в Україні захворіло 3 889 488 осіб.
Померло 99 443 людини.
25.01.2022