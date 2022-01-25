Новий рекорд пандемії: індекс репродукції уперше перевищив двійку.

 

Упродовж минулої доби в Україні виявили 19 118 нових випадків коронавірусної хвороби.

 

Динаміка захворювань на ковід (середнє за сім діб)

 

Про це йдеться в даних, оприлюднених Міністерством охорони здоров'я у вівторок.

 

Найбільшу кількість добових випадків виявили на Львівщині (2299), у Києві (1589), в Івано-Франківській (1387), Вінницькій (1207), Тернопільській (1164), Харківській (1038) областях.

 

Динаміка поширення ковіду, якщо порівнювати зміну випадків захворювання тиждень до тижня, зросла до рекордного рівня – індекс репродукції (R0) перевищив 2 уперше за весь час пандемії. На кожен випадок, зафіксований у попередні сім діб, припадає по два нові випадки цього тижня.

 

Динаміка поширення ковіду: порівняння тиждень до тижня (у разах)

 

Згідно з офіційною статистикою, в Україні зафіксовано 198 844 активних захворювання на ковід. Найбільше недужих є на Львівщині (22 439) і на Івано-Франківщині (21 283).

 

Минулої доби з підозрою на ковід шпиталізували 1507 осіб.

 

За день зафіксували 161 смерть, спричинену ускладненнями від коронавірусної хвороби.

 

Частка позитивних тестів на ковід у динаміці

 

За весь час пандемії в Україні захворіло 3 889 488 осіб.

 

Померло 99 443 людини.

 

25.01.2022

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