Данілов: Наступ Росії наразі неможливий навіть фізично.

Секретар Ради національної безпеки та оборони Олексій Данілов заявив про те, що наразі наступ Росії на Україну є неможливим. Данілов закликав українців до спокою і сказав: якщо буде війна, то про неї громадяни дізнаються зі систем оповіщення.

Про це Данілов сказав на брифінгу у понеділок за результатами засідання РНБО, повідомляє "Укрінформ".

"Те, що стосується населення: спокій, спокій і ще раз спокій. У разі необхідності у нас є система загальнонаціонального оповіщення. Ми нічого приховувати не будемо", – запевнив Данілов.

"Ми не бачимо наразі жодних підстав для того, щоб сьогодні були твердження про повномасштабний наступ на нашу країну. Це неможливо зробити навіть фізично", – підкреслив секретар РНБО.

Водночас Данілов підтвердив, що на російській території спостерігають пересування збройних сил. "Ми його фіксуємо, але це для нас не дивина. Це дивина для наших іноземних партнерів, що вони врешті-решт побачили, що там є війська РФ, що вони пересуваються у певний спосіб. Ця ситуація почалася із 30 жовтня з публікації у Washington Post", – сказав секретар Радбезу.

Нині, за словами Данілова, багато країн готові підтримувати Україну, постачаючи зброю задля захисту нашої території. "Нам дуже приємно, що світ нарешті звернув увагу, що у нас відбувається ця агресія. На сьогодні це не тільки Великобританія, США чи якісь інші країни. Переважно це країни НАТО, які готові нам допомагати у разі необхідності, щоб наш суверенітет та наша країна були захищені", – сказав очільник Радбезу, додавши, що його ставлення при цьому, наприклад, до Німеччини, у питанні підтримки не змінилося.

Олексій Данілов заявив, що українські служби спостерігають неподалік від кордону 109 тисяч військовиків. "Я ще раз наголошую: якщо для наших партнерів – це велике питання по збільшенню, для нас це не є новиною. Це стала ситуація. Збільшення на 2-3 тисячі – вона не є для нас критичною. Ми все це відслідковуємо", – зазначив Данілов.

Він зауважив, що Україна відслідковує і військові навчання, котрі пройдуть на території Білорусі у лютому. "Ми чітко розуміємо, як там буде, що це буде", – сказав він.

Данілов зауважив, що наразі чиниться тиск не тільки на Україну. "Це тиск на США, там де вони (тобто Росія, – Z) вийшли із ультиматумом. Це тиск на ЄС, на міцність, на здатність взагалі відстоювати демократію", – додав секретар РНБО.

Олексій Данілов певен, що основним сценарієм для упокорення України є внутрішня дестабілізація.

"Згідно з даними всіх розвідок, які збігаються з даними розвідок Сполучених Штатів, Великобританії, інших партнерів, внутрішня дестабілізація – це питання номер один. Без внутрішньої дестабілізації росіянам тут робити нема чого. Вони "ставлять" на питання внутрішньої дестабілізації", – сказав Данілов.

Він додав, що внутрішня дестабілізація потрібна для того, щоб посіяти паніку серед людей, щоб люди почали "скидати" гривню, скуповувати долари, що також негативно впливатиме на економіку держави. Секретар РНБО також закликав суспільство відрізняти "інформацію від полови, якої дуже багато".