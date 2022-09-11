Міноборони Росії інформує про майже цілковитий вихід із Харківщини.

 

На нинішньому брифінгу міноборони Росії продемонстрували мапу, на котрій помітно, що прикордонні з Росією райони Харківської області, все правобережжя річки Оскол – від кордону до міста Оскол, – вже показані як втрачені Росією і контрольовані урядом України, включно з містом Вовчанськ та селищами Великий Бурлук, Білий Колодязь, Приколотне, Дворічна. 

 

Російська мапа станом на 11.09.2022 

Російська мапа станом на 10.09.2022

 

Офіційно про відступ із цих територій не оголошувалося, натомість про це повідомляють телеграм-канали, посилаючись на військових та місцевих жителів.

 

Зокрема, у twitter публікують кадри виходу російських військ із міста Вовчанськ.

 

На роликах, записаних у центрі міста, видно російські прапори у смітниках. Cлобожанці самі поздирали триколорні митки з будівель, навіть не чекаючи вступу підрозділів Збройних Сил України.

 

 

Напередодні Міністерство оборони Росії заявило, що проводить на Харківщині "перегрупування".

 

"Для досягнення заявлених цілей спеціальної військової операції зі звільнення Донбасу ухвалено рішення перегрупувати російські війська, котрі перебувають у районах Балаклії та Ізюму, для нарощення зусиль на Донецькому напрямку", – заявили у міноборони РФ. Росіяни кажуть, що проводять "низку відволікаючих та демонстраційних заходів".

 

 

11.09.2022

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