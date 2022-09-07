З 12 вересня має бути скасована угода про спрощений візовий режим між ЄУ та Росією.

Посилення візового режиму стосуватиметься лише туристичних поїздок.

З понеділка, 12 вересня, росіянам стане значно складніше отримувати в’їзні візи до Європейської Унії. Європейська Комісія затвердила пропозицію щодо повної зупинки дії угоди про спрощення візового режиму з Росією. Про це на пресконференції заявила єврокомісарка з внутрішніх справ, шведка Ільва Юлія Марґарета Юханссон (Ylva Julia Margareta Johansson).

«Наразі більше немає жодної бази для довіри росіянам. Досі вони мали можливість легко приїжджати в країни ЄУ – наприклад, як туристи – для закупів або для задоволення. Відтак у громадян Росії не має бути легкого доступу на територію Євроунії, і туризм у ЄУ не є фундаментальним правом. Єврокомісія ухвалила пропозицію повністю призупинити угоду про спрощення візового режиму з Росією», – цитує пані Юханссон інформаційний портал The Aktuelle News.

Єврокомісія очікує, що Рада ЄУ впродовж поточного тижня затвердить пропозицію щодо припинення угоди, і з 12 вересня між країнами Унії та Росією діятиме новий візовий режим.

Скасування спрощеного режиму означає, що для росіян консульський збір при оформленні шенґенських віз зросте з 35 до 80 євро, збільшиться кількість документів, які надаються, а також зростуть терміни оформлення та видачі віз.

У Єврокомісії уточнили, що посилення візового режиму стосується лише туристичних поїздок. «Ми подбаємо про те, щоб залишатися відкритими для тих, хто потребує захисту», – запевнила Йоханссон. Наприклад, для російських журналістів, критиків режиму та правозахисників, а також для студентів і росіян, які хочуть відвідати свої родини на Заході.

Президент України Володимир Зеленський привітав заплановане посилення умов в'їзду для громадян Росії до Європейської Унії. «Треба продемонструвати громадянам держави-терориста, що вони несуть моральну відповідальність за аґресію своєї країни проти України та усієї Європи», – заявив він. Зеленський подякував президентці Єврокомісії Урсулі фон дер Ляєн (Ursula von der Leyen) та всім європейським лідерам, які підтримали візові обмеження для росіян. За його словами, йдеться не лише про «моральний бік питання», а й про «елементарну безпеку». «Вже неодноразово Росія відряджала кілерів до Європи під виглядом звичайних туристів», ­– сказав він, додавши, що «Європа – не місце для прогулянок убивць і тих, хто їх підтримує».

Нагадаємо, що 31 серпня глави МЗС країн Євроунії домовилися скасувати спрощену видачу віз громадянам РФ у відповідь на російське вторгнення в Україну. При цьому вони не змогли погодити повну заборону на видачу віз росіянам, як того домагалася Україна та європейські країни, які межують із РФ.