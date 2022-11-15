ЄУ ревізує принципи відносин з Росією у бік посилення ізоляції.

Брюссель твердо вирішив підтримувати Україну до її перемоги.

Європейська Унія визначається з подальшою політикою щодо Росії. Рада ЄУ на рівні міністрів закордонних справ країни-членів розпочала обговорення майбутніх відносин між Унією та Росією. Про це повідомив інформаційий портал Euractiv. Високий представник Європейської Унії Союзу з питань закордонних справ і політики безпеки Жозеп Боррель репрезентував новий проєкт набору принципів взаємодії з Москвою.

«Ми продовжимо ізолювати Росію на міжнародній арені. Ми продовжимо вводити штрафні заходи щодо російської економіки. Ми готові посилювати санкції щодо третіх країн, залучених до російської аґресії проти України. Особливо тих, які постачають озброєння та військову підтримку РФ, – це Іран та Білорусь», – заявив Боррель.

Згідно з його проєктом, «поняття “сфер впливу” не може мати місця в 21 столітті, і вони не можуть бути частиною майбутнього європейського порядку безпеки».

Головний дипломат ЄУ наголосив, що санкції послаблюють російську економіку, здатність Росії набувати нові технології й оновлювати матеріальну частину своєї армії, «особливо враховуючи її величезні втрати на полі бою».

Також Боррель і представники країн – членів Європейської Унії одностайно вирішили підтримувати Україну до самої її перемоги. «Підтримка України – це топ-пріоритет Євроунії. При цьому українці самі, керуючись власними критеріями, вирішуватимуть, що для них означає перемога», – заявив Жозеп Боррель.

Коментуючи втечу російських військ з Херсона, Боррель зазначив: «Путін не може завоювати Україну, він не здатен перемогти українську армію. Тому він намагається компенсувати військові невдачі стражданнями мирних жителів України, особливо зараз, напередодні зими». Він наголосив, що російська армія зазнала величезної поразки, а звільнення Херсона назвав поворотним моментом у війні.

Міністри закордонних справ також обговорювали створення спеціального трибуналу щодо військових злочинів, скоєних в Україні. При цьому представники країн Євроунії одностайно підтримали тезу, що скоєні в Україні військові злочини та злочини проти людяності мають бути розслідувані та не можуть залишатися безкарними. Вони також висловилися за те, що Україна вільна сама вирішувати, коли розпочати перемовини з Росією і на яких умовах має бути укладений мир.