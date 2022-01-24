Щошостий випадок ковіду в Україні припадає на Львівщину.

Упродовж минулої доби в Україні виявили 12 915 нових випадків коронавірусної хвороби.

Динаміка захворювань на ковід (середнє за сім діб)

Про це йдеться в даних, оприлюднених у понеділок Міністерством охорони здоров'я.

Найбільшу кількість захворювань підтвердили у Львівській (2036), Івано-Франківській (1765) і Харківській (1019) областях.

Динаміка поширення ковіду: порівняння тиждень до тижня (у разах)

Минулої доби з підізрою на ковід шпиталізували 1836 осіб.

Унаслідок ускладнень, спричинених коронавірусною хворобою, померло 67 людей.

Частка позитивних тестів на ковід у динаміці

За весь час пандемії в Україні захворіло 3 870 370 осіб.

Померло 99 282 людей.