Щошостий випадок ковіду в Україні припадає на Львівщину.

Упродовж минулої доби в Україні виявили 12 915 нових випадків коронавірусної хвороби.
Динаміка захворювань на ковід (середнє за сім діб)
Про це йдеться в даних, оприлюднених у понеділок Міністерством охорони здоров'я.
Найбільшу кількість захворювань підтвердили у Львівській (2036), Івано-Франківській (1765) і Харківській (1019) областях.
Динаміка поширення ковіду: порівняння тиждень до тижня (у разах)
Минулої доби з підізрою на ковід шпиталізували 1836 осіб.
Унаслідок ускладнень, спричинених коронавірусною хворобою, померло 67 людей.
Частка позитивних тестів на ковід у динаміці
За весь час пандемії в Україні захворіло 3 870 370 осіб.
Померло 99 282 людей.
24.01.2022