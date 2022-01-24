Щошостий випадок ковіду в Україні припадає на Львівщину.

 

Упродовж минулої доби в Україні виявили 12 915 нових випадків коронавірусної хвороби. 

 

Динаміка захворювань на ковід (середнє за сім діб)

 

Про це йдеться в даних, оприлюднених у понеділок Міністерством охорони здоров'я.

 

Найбільшу кількість захворювань підтвердили у Львівській (2036), Івано-Франківській (1765) і Харківській (1019) областях.

 

Динаміка поширення ковіду: порівняння тиждень до тижня (у разах)

 

Минулої доби з підізрою на ковід шпиталізували 1836 осіб.

 

Унаслідок ускладнень, спричинених коронавірусною хворобою, померло 67 людей.

 

Частка позитивних тестів на ковід у динаміці

 

За весь час пандемії в Україні захворіло 3 870 370 осіб.

 

Померло 99 282 людей.

 

24.01.2022

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