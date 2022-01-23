Британський уряд розголосив дані про намір Росії встановити маріонетковий режим в Україні.

Міністерство закордонних справ Великої Британії оприлюднило дані про наміри Кремля встановити в Україні проросійський уряд. Офіційний Лондон назвав кандидатуру потенційного очікуваного лідера, котру розглядає Москва, – Євген Мураєв.

"Ми маємо інформацію, котра свідчить, що російський уряд прагне встановити проросійського лідера в Києві, в той час, коли він розмірковує про те, чи вторгнутися і окупувати Україну. Колишній український народний депутат Євген Мураєв розглядається як потенційний кандидат", – ідеться у повідомленні МЗС Великої Британії.

Згідно з даними офіційного Лондона, російські спецслужби тримають контакт із низкою впливових у минулому проросійських політиків – Сергієм Арбузовим, Андрієм Клюєвим, Володимиром Сівковичем, Миколою Азаровим.

"Декотрі з них мають контакти із офіцерами російської розвідки, залученими до планування атаки на Україну", – зазначили у британському МЗС.

Міністр закордонних справ Великої Британії Елізабет Трасс заявила, що Росія мусить перейти до деескалації, і припинити кампанії агресії та дезінформації, спрямовані проти Укрїани.

"Інформація, оприлюднена сьогодні, проливає світло на широку російську активність, спрямовану на те, щоб підірвати Укрїану", – прокоментувала Елізабет Трасс.

Аналогічну інформацію отримала і американська розвідка, повідомляє CNN.

"Так, ми маємо розвідувальні дані про те, що Росія розглядає варіанти мінімізувати витрати, пов'язані з довготривалою війною. Це включає плани на кшталт встановлення лояльного уряду або використання шпигунських інституцій для розхитування становища", – заявив співрозмовник.

Прессекретар Ради національної безпеки США Емілі Горн висловила солідарність з Україною, сказавши, що повідомлення про спроби встановлення проросійського уряду викликають "глибоке занепокоєння".

"Український народ має суверенне право визначати власне майбутнє. Ми підтримуємо наших партнерів в Україні, обраних на на демократичних виборах" – зазначила Горн.

Міністерство закордонних справ Росії закликало Велику Британію "припинити провокаційну діяльність" і "припинити поширювати дурниці".

Євген Мураєв сказав "Українській правді", що інформація про його можливе сходження на уряд – "це якась глупість". Його також обурили закиди у проросійськості. "Мені вже чотири роки заборонено в'їзд в Росію... У нас з ними різне бачення розвитку країни. Україна має бути сильною і суверенною державною", – сказав лідер проросійської партії "Наші".