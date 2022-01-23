Львівщина і Франківщина лідирують за числом випадків ковіду.

Упродовж минулої доби в Україні виявили 15 444 нових випадків коронавірусної хвороби.

Динаміка захворювань на ковід (середнє за сім діб)

Про це йдеться в даних, оприлюднених у неділю Міністерством охорони здоров'я.

Найбільшу кількість добових випадків виявили у Львівській області та на Івано-Франківщині – 2170 і 1704 захворювань.

У Сумській області підтвердили 1469 випадків, у Харківській – 1193, у Хмельницькій – 958, у Тернопільській – 903.

Динаміка поширення ковіду: порівння тиждень до тижня (у разах)

Минулої доби шпиталізували 2774 особи.

За день зафіксували 86 смертей, спричинених ускладненнями від коронавірусної хвороби.

Частка позитивних тестів у динаміці (середнє за сім діб)

За весь час пандемії в Україні захворіло 3 857 455 осіб.

Померло 99 215 людей.