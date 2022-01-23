Кулеба заявив, що поведінка Німеччини підбурює Росію до агресії.

Міністерство закордонних справ України викликало посла Німеччини в Україні Анку Фельдгузен для розмови після скандальних заяв командувача Військово-морських сил Німеччини Кая-Ахіма Шенбаха.

Як повідомляє прес-служба Міністерства закордонних справ України, українська сторона наголосила на "категоричній неприйнятності" заяв про те, що Крим "ніколи не повернеться до складу України" та що наша держава "не може відповідати критеріям членства в НАТО".

"Висловлено також глибоке розчарування з приводу позиції уряду Німеччини про ненадання Україні оборонної зброї. Підкреслено, що сьогодні, як ніколи, важливими є твердість і солідарність України та партнерів для стримування руйнівних намірів Росії. Зазначено, що Україна сподівається на подальшу більш проактивну позицію ФРН у підтримці нашої держави, зокрема у питаннях посилення обороноспроможності нашої держави перед загрозою масштабного російського вторгнення, застосування інших дієвих засобів стримування задля ґарантування безпеки в Європі", – поінформували у МЗС.

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив, що вчинки окремих посадовців Росії лише заохочуть Росію до нападу на Україну.

"Нині, як ніколи, важлива єдність Заходу щодо Росії. Для її досягнення і стримування РФ ми всі разом докладаємо величезних зусиль. Німецькі партнери мають припинити такими словами та діями підривати єдність і заохочувати Владіміра Путіна до нового нападу на Україну", – обурився Кулеба у своєму дописі у Twitter.

Міністр висловив подяку Німеччині за вже надану підтримку, починаючи з 2014 року, але наголосив: "Нинішні заяви Німеччини розчаровують і йдуть врозріз із цією підтримкою і зусиллями".

"Нещодавні заяви Німеччини щодо неможливості передачі Україні оборонної зброї, зокрема через надання дозволу на це третім сторонам, безперспективності повернення Криму, вагання щодо відключення РФ від SWIFT – не відповідають рівню наших відносин і поточній безпековій ситуації", – уточнив він.

21 січня на конференції Індійського інституту оборонних досліджень та аналізів імені Манохара Паррікара командувач ВМС Німеччини віцеадмірал Кай-Ахім Шенбах заявив, що Україна ніколи не поверне півострів Крим, а Росія, на його думку, вартує поваги.

"Щодо того, що сталося в Україні – Крим втрачений, і він ніколи не повернеться. Це факт", – сказав Шенбах, згідно з повідомленням "Німецької хвилі".

При цьому він зазначив, що Росія хоче не "маленьку смужку української землі", а розкол Євросоюзу. "Але, що Путін дійсно хоче – це поваги/ На мою думку, просто дати йому повагу, на яку він, ймовірно, заслуговує", – запропонував командувач ВМС ФРН.

Також Шенбах наголосив, що вступ України в НАТО наразі неможливий, оскільки частина її території окупована російською армією, а це суперечить необхідним для вступу критеріям. Крім того, аби вступити в НАТО Україні необхідно відповідати усім вимогам Альянсу, додав він. Також Шенбах висловився проти членства Грузії в Альянсі, назвавши це рішення нерозумним, хоч і визнав, що ця країна відповідає необхідним для вступу критеріям.

Увечері 22 січня Кай-Ахім Шенбах подав рапорт про відставку. Він написав нотатку у Twitter'і і сказав, що припустився помилки.