Зеленський пообіцяв Шольцу узгодити проєкт "особливого статусу" Донбасу.

Федеральний канцлер Німеччини Олаф Шольц заявив, що Президент України Володимир Зеленський дав йому обіцянку надати для обговорення проєкти законів про "особливий статус" та місцеві вибори в ОРДЛО.

Про це Щольц заявив на спільному з Президентом Зеленським брифінгу в Києві, повідомляє "Укрінформ".

Канцлер нагадав, що Німеччина разом із Францією інтенсифікувала зусилля у "нормандському форматі", відтак уже відбулись перемовини політичних радників у Парижі та Берліні.

"Президент Зеленський і я були однієї думки, що "нормандський формат" поряд із перемовинами між США і Росією і ОБСЄ є важливим форматом для перемовин з Росією. Президент мене запевнив у тому, що Україна надасть для обговорення проєкти законів щодо "особливого статусу" і щодо місцевих виборів", – сказав Шольц.

Він зазначив, що ці законопроєкти необхідні для того, щоб вийти з того становища, коли є "деяке блокування процесу перемовин".

Канцлер додав, що сьогоднішня дискусія з президентом Зеленським була дуже цінною, оскільки сторони заглибилися "у багато деталей".

Володимир Зеленський заявив, що Україна та Німеччина поділяють спільне бачення щодо мирного підходу у врегулюванні збройного конфлікту в Україні.

"Важливо, що ми з паном Шольцем поділяємо спільне бачення щодо мирного підходу. Ми очікуємо, що ближчим часом вдасться провести наступні переговори та домовитись про саміт лідерів N4", – підкреслив Зеленський.

Він нагадав, що завтра, 15 лютого, відбудеться візит Шольца до Москви, де він представлятиме не лише німецьку позицію, а й об'єднану позицію усієї трансатлантичної спільноти, пріоритетом для якої є незалежність, суверенітет та територіальна цілісність України.

Керівники держав обговорили необхідність включення до безпекової архітектури Європи конкретних юридичних ґарантій захисту України. Зі слів Володимира Зеленського, це й було головною темою перемовин.

"Саме в Україні сьогодні вирішується майбутнє архітектури європейської безпеки, частиною якої є наша держава. Ми говорили про ключові підходи до цього дуже важливого процесу, про необхідність закладення в цю архітектуру конкретних юридичних гарантій, здатних захистити державу Україна", – сказав Зеленський.

Зеленський запевнив, що Україна – надійний союзник та справжній форпост демократії у регіоні.

"Без України створення діючої архітектури безпеки в Європі є неможливим" , – сказав Президент.

Президент України Володимир Зеленський, коментуючи слова посла України у Великій Британії Вадима Пристайка з приводу відмови від вступу до НАТО, підкреслив, що шлях євроінтеґрації таки справді може бути звивистим. Прикметно, що він не став дезавуювати реплік Пристайка.

"Мені здається, ми повинні бути відвертими, але все одно це рішення залежить від нас. Питання в іншому. Цей шлях... Скільки Україна повинна йти цим шляхом, з ким вона буде йти, хто буде друзями, партнерами і буде підтримувати нашу державу на цьому шляху? А може, дійсно, питання "відкритих дверей" – це для нас така історія, начебто як мрія, такий сигнал, куди ми ідемо. А коли там будемо, ніхто не знає. Не тільки Україна, а навіть деякі члени НАТО. Тому я вважаю, що ми повинні рухатися тим шляхом, який ми обрали. На цьому шляху найголовніше, щоб наша армія була потужна. А куди цей шлях доведе і коли – подивимося", – сказав Зеленський.

"Я думаю сьогодні багато журналістів, і багато лідерів дійсно трішечки, трішечки, натякають Україні, що можна, скажімо так, не ризикувати, не піднімати постійно [питання] щодо майбутнього членства в Альянсі. Тому що ці ризики пов'язані з реакцією Російської Федерації. Мені здається, ніхто вже цього не приховує", – зауважив Президент.

"Для України вкрай важливо, що наші партнери твердо стоять та стоятимуть на позиції політики відкритих дверей щодо НАТО. Розраховуємо на підтримку повноправного членства України в Європейському Союзі. Такий крок став би потужним сигналом підтримки геополітичного вибору українського народу, визнаний нашим законодавством і багатьма державами світу", – заявив керівник держави.

Натомість канцлер Німеччини здивувався з того, що Росія затялася на темі НАТО, хоча це питання взагалі не є актуальним.

"Питання щодо членства в альянсах на даний момент не актуальне, і тому трохи дивно, що російський уряд зробив предметом великих політичних дискусій питання, яке не стоїть зараз на порядку денному", – сказав Шольц.

Голова німецького уряду відзначив, що принцип вільного вибору Альянсу не може бути предметом дискусії і одна держава не може наказати іншій, де їм бути чи не бути.

"Завдання даного часу в тому, щоб довести до деескалації, задля цього є "Нормандський формат" і "Мінські домовленості", є Рада НАТО-Росія і різні формати, які надає ОБСЄ. Ось у цьому зараз наше завдання", – підкреслив німецький політик.