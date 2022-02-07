Кулеба окреслив Німеччині "червоні лінії", котрі не перетне Україна.

 

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба заявив, що з боку Німеччини немає жодного тиску на українську сторону щодо можливих поступок Росії у питанні врегулювання збройного конфлікту на сході нашої країни.

 

 

Про це Кулеба сказав на спільній з очільницею МЗС Німеччини Анналеною Бербок пресконференції в Києві, повідомляє "Укрінформ".

 

Голова української дипломатії запевнив, що політично Україна і Німеччина на сьогодні зосереджені на дипломатичному врегулюванні нинішньої кризи і не прагнуть силового розв’язання збройного конфлікту.

 

"Я поінформував Анналену про те, що Україна має свої «червоні лінії», і ми від них ніколи за жодних обставин не відступимося", – сказав Кулеба.

 

Голова МЗС додав, що йдеться про те, що українська сторона не піде на жодні поступки щодо територіальної цілісності України, не вестиме прямий діалог з бойовиками рухів "ДНР/ЛНР", і що український народ завжди буде єдиним джерелом рішень щодо зовнішньої політики України, і ніхто не зможе нав’язати нам, куди рухатися і що в зовнішній політиці робити.

 

"Я жодним чином не хочу сказати, що Анналена Бербок казала мені щось протилежне, а я її переконував. Ні. Зараз в Україні дуже популярне питання, чи примушують іноземні гості українську владу до якихось поступок. Я абсолютно відповідально заявляю, що ані сьогодні під час зустрічі, ані перед цим Анналена не примушувала мене до будь-яких поступок у питанні врегулювання конфлікту. Це був обмін думками між друзями, партнерами, які прагнуть одного – врегулювати цей конфлікт дипломатичними засобами", – запевнив міністр.

 

Кулеба повідомив, що Україна та Німеччина вийшли на проєкт рішення щодо постачання озброєнь нашій країні.

 

"Що стосується питання зброї, то, безумовно, ми про це говорили... Але дуже важливо, що сьогодні ми говорили – скажу дипломатично – не лише про те, що Німеччина не може зробити з тих чи інших причин, а й про те, що Німеччина може зробити і те, що вона має намір зробити для підтримки України конкретно у сфері оборони і безпеки”, – сказав Кулеба.

 

Він додав, що це була відверта розмова, і в української та німецької сторін дійсно у цьому питанні позиції відрізняються.

 

“Але наша задача з Анналеною полягає не в тому, щоб сваритися, а в тому, щоб шукати точки дотику і рішення. Я думаю, що сьогодні ми знайшли і точки дотику, і проєкт рішення. Тепер чекатимемо на крок німецького уряду", – додав голова української дипломатії.

 

07.02.2022

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