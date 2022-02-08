CNN: Зеленський скасував зустріч із головою МЗС Німеччини через Nord Stream 2.

 

Зустріч міністра закордонних справ Німеччини Анналени Бербок і Президента України Володимира Зеленського, попередньо заплановану в Києві на понеділок, скасували через розбіжності довкола постачання зброї та "Північного потоку – 2".

 

 

Про це повідомив американський телеканал CNN, покликаючись на співрозмовника в Києві. 

 

Неназваний урядовець заявив у коментарі репортерові Джейкові Тапперу, що зустріч "не відбулася через те, що міністр закордонних справ відмовилася заявити, що Німеччина покине Nord Stream 2, якщо Росія вторгнеться", і через відмову Берліна "відправити збройну підтримку прямо або непрямо в Київ".

 

Співрозмовник поскаржився CNN, що в європейських столицях щораз більше сприймають Німеччину як союзника Росії, а не союзника України.

 

Під час телеетеру Джейк Таппер поставив пряме запитання прем'єр-міністрові Німеччини Олафу Шольцу, який власне перебував із візитом у США: "Отож ні ви, ні міністр закордонних справ не кажете чітко, що якщо Росія вторгнеться в Україну, то "Північному потоку-2" буде кінець. Я чув, що ви називаєте це "стратегічною невизначеністю". І ця стратегічна неясність сьогодні так розлютила Президента Зеленського, що він навіть не зустрівся із вашим міністром закордонних справ".

 

У відповідь Шольц заявив, що не знає, "чи це правда". Він повідомив, що Бербок вирушила до України, аби відвідати Донбас і ознайомитися із ситуацією на Донбасі. 

 

Німецький прем'єр запевнив, що Берлін працює спільно зі США, НАТО та ЄС для того, щоб визначити конкретні кроки на випадок російського вторгнення. 

 

"Ми діятимемо абослютно разом. У нас будуть однакові кроки. І ми це готуємо. І буде багато санкцій, які нашкодять Росії", – заявив Шольц.

 

Сама Бербок пояснювала у понеділок, що її зустріч із Президентом Зеленським скасували через зміни у графіках. Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявляв, що скасування зустрічі не слід сприймати як політичний сигнал.

 

08.02.2022

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