МЗС влаштувало демарш через заяви президента Хорватії про "переворот в Україні".

 

Міністерство закордонних справ України викликало для розмови посла Хорватії Аніцу Джамич і заявило їй про категоричну неприйнятність заяв президента Хорватії Зорана Мілановича на адресу Української держави. 

 

 

У вівторок Міланович заявив, що Хорватія не дозволить втягнути себе у війну у зв'язку з кризою українсько-російських стосунків. Президент заявив, що Україну не приймуть у НАТО, а на Майдані був "переворот". 

 

МЗС України заявило послу, що твердження Зорана Мілановича про Революцію гідності "ображають пам’ять українців та іноземців, які віддали свої життя заради європейського майбутнього України". 

 

"Висловлено глибоке розчарування висловлюваннями Президента Хорватії про членство України в НАТО та недоречність допомоги нашій державі на тлі російської агресії. Підкреслено, що зазначене особливо дисонує із загальнолюдськими цінностями, враховуючи гіркий досвід війни хорватського народу... Заяви Зорана Мілановича ретранслюють наративи російської пропаганди, не відповідають послідовній офіційній позиції Хорватії на підтримку суверенітету та територіальної цілісності України, завдають шкоди двостороннім відносинам, а також підважують єдність ЄС і НАТО в умовах нинішніх безпекових загроз в Європі", – зазначили у МЗС.

 

Михайлівська площа висловило жаль, що хорватський президент "продемонстрував своє зневажливе ставлення і невдячність за допомогу, яку Україна та українці надавали Хорватії під час її боротьби за незалежність, а також в боротьбі з руйнівними пожежами минулоріч". "Але ми впевнені, що ця невдячність є його особистою рисою і не поширюється на хорватський народ, з яким нас єднає дружба і взаємна повага", – додали у МЗС.

 

Зовнішньополітичне відомство вимагає публічного спростування образливих заяв та їхнього неповторення в майбутньому. Посол України має здійснити відповідний демарш в Загребі. 

 

"Україна високо цінує дружні і партнерські відносини з Хорватією, які успішно розвиваються між урядами двох держав, та розраховує на незмінну підтримку Хорватії, зокрема на шляху європейської та євроатлантичної інтеграції нашої держави", – підсумовується у заяві.

 

У вівторок Зоран Міланович заявив, що Хорватія виведе з регіону Східної Європи всіх своїх солдатів у випадку встрявання НАТО у ситуацію довкола України. 

 

"Україні нема місця в НАТО. Коли Україна змінила владу, то цей протест, який був зовсім не демократичним, був переворотом, у якому загинуло 50 людей... Історія була така – Україна йде на захід. Україна досі одна з найкорумпованіших країн, ЄС Україні нічого не дав", – бовкнув Міланович. 

 

У грудні Міланович осоромився тим, що розкритикував прем'єр-міністра Хорватії Андрея Пленковича за підписання заяви про підтримку європейських аспірацій України під час візиту до Києва. Зі слів президента-русофіла, то було "шарлатанство". 

 

Президент України Володимир Зеленський тоді заявив, що "якби понад сто тисяч військових стояли на кордоні з Хорватією, президент Міланович назвав би візит прем’єр-міністра України до Загреба не «шарлатанством», а виявом солідарності та дружби".

 

26.01.2022

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