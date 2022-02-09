Анналена Бербок відвідала лінію розмежування на Донбасі.

Міністр закордонних справ Німеччини Анналена Бербок у вівторок, 8 лютого, у другий день свого візиту до України відвідала лінію розмежування між українською армією та бойовиками на Донбасі.

Як повідомляє "Німецька хвиля", Бербок у захисній касці та бронежилеті приблизно сорок хвилин перебувала на лінії фронту.

У розмові з одним із командирів Збройних Сил України пані міністр отримала докладну інформацію про поточну військову ситуацію на Донбасі.

Перед поїздкою до зони бойових дій очільниця МЗС ФРН заявила, що хоче побачити на власні очі ситуацію в зоні бойових дій та поспілкуватися з місцевим населенням.

Після візиту на передову Бербок зустрілася із представниками спеціальної моніторингової місії Організації з безпеки та співробітництва у Європі, серед завдань якої, зокрема, контроль за збереженням режиму припинення вогню. Потім голова німецького зовнішньополітичного відомства зустрілася із представниками неурядових організацій.

"Колись курорт, а тепер свідчення того, що ми перебуваємо в стані війни в центрі Європи", – заявила Анналена Бербок у розмові із журналістами після огляду селища.

Відповідаючи на питання, чи боїться за свою безпеку, Бербок сказала: "Ні, тому, що приїхала під захистом", повідомляє Bild.

Голова МЗС Німеччини додала, що в зруйнованому селищі люди живуть щодня і ризикують стати мішенню для снайпера. "Наша місія як міжнародного співтовариства полягає в тому, щоб запобігти цьому", – наголосила вона.