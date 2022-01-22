В Україні виявили 22,5 тисячі випадків ковіду. На Львівщині – понад 3 тисячі.

Упродовж минулої доби в Україні виявили 22 473 нові випадки коронавірусної хвороби. Попереднього разу такі дані фіксували ще в середині листопада, два з половиною місяці тому. Для порівняння, ще два тижні тому максимум випадків в Україні становив 7 тисяч.

Динаміка захворювань на ковід (середнє за сім діб)

Про це йдеться в даних, оприлюднених у суботу Міністерством охорони здоров'я.

Найбільшу кількість добових випадків виявили у Львівській області – 3293 захворювання. Львівщина перевершила попередній рекорд майже вдвічі (29 жовтня було 1880 випадків).

На Івано-Франківщині виявили 2284 випадки ковіду, в Києві – 1744, у Сумській області – 1355, у Харківській – 1159, в Одеській – 1079, у Хмельницькій – 1064, у Вінницькій – 1005.

Динаміка поширення ковіду: порівняння тиждень до тижня (у разах)

Минулої доби з підозрою на ковід шпиталізували 2608 осіб.

Зафіксували 136 смертей, спричинених ускладненнями від коронавірусної хвороби.

Динаміка летальних випадків ковіду (середнє за сім діб)

За весь час пандемії в Україні захворіло 3 842 011 осіб.

Померло 99 129 людей.