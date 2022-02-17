Україна, Велика Британія та Польща створили тристоронній альянс.

 

Україна, Велика Британія та Польща започаткували новий тристоронній формат співпраці, покликаний реагувати на загрози європейській безпеці та посилювати економічну співпрацю між країнами.

 

 

Про це оголосив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба на спільній з державним секретарем Великої Британії Ліз Трасс пресконференції у Києві, повідомляє "Укрінформ".

 

"Сьогодні ми маємо честь і приємність повідомити про започаткування Україною, Великою Британією та Польщею нового тристороннього формату співпраці", – сказав Кулеба.

 

Він додав, що з логістичних причин міністр закордонних справ Польщі Збігнев Рау не зміг бути присутнім сьогодні у Києві, "але дистанційно він з нами".

 

Кулеба повідомив, що невдовзі на офіційних сайтах трьох зовнішньополітичних відомств з’явиться відповідна спільна заява трьох міністрів закордонних справ.

 

"У ній, зокрема, йдеться про те, що Велика Британія та Польща стоятимуть пліч-о-пліч з українським народом у зусиллях із захисту суверенітету та територіальної цілісності України в межах міжнародно визнаних кордонів. Польща та Велика Британія допомагатимуть нам обороняти нашу державу", – зазначив очільник МЗС.

 

З його слів, учасники нового формату також зосередять зусилля на економічній, торговельній, енергетичній співпраці та боротьбі з дезінформацією.

 

У заяві, опублікованій на офіційній інтернет-сторінці МЗС України, зазначено, що Україна, Велика Британія та Польща "мають глибокі історичні зв’язки, засновані на спільних цінностях, спільній відданості миру і безпеці та спільній історії протистояння агресорам, які загрожують свободі в Європі".

 

"Ми повторюємо, що кожна європейська держава вільна обирати або змінювати свої заходи безпеки, включаючи договори про союз, і що жодна держава не може розглядати будь-яку частину Європи як сферу свого впливу. Наші три країни посилюватимуть спільну роботу для забезпечення стабільності та посилення стійкості України, зміцнюючи демократію на кордоні у Східній Європі", – йдеться у декларації.

 

Велика Британія і Польща пообіцяли продовжувати надавати Україні підтримку, "стоячи з Україною в єдності перед обличчям триваючої російської агресії та залишаючись повністю відданими тому, щоб стояти поруч з українським народом у його зусиллях із захисту суверенітету, незалежності та територіальної цілісності України в межах її міжнародно визнаних кордонів".

 

#офіційно

 

 

Спільна заява міністра закордонних справ України, державної секретарки Великої Британії та міністра закордонних справ Республіки Польща

 

Україна, Сполучене Королівство Великої Британії і Північної Ірландії та Республіка Польща мають глибокі історичні зв’язки, засновані на спільних цінностях, спільній відданості миру і безпеці та спільній історії протистояння агресорам, які загрожують свободі в Європі.

 

Ми повторюємо, що кожна європейська держава вільна обирати або змінювати свої заходи безпеки, включаючи договори про союз, і що жодна держава не може розглядати будь-яку частину Європи як сферу свого впливу.

 

Наші три країни посилюватимуть спільну роботу для забезпечення стабільності та посилення стійкості України, зміцнюючи демократію на кордоні у Східній Європі.

 

З цією метою ми сьогодні домовилися розробити тристоронній меморандум про співпрацю. Це продемонструє нашу відданість подальшому зміцненню стратегічного співробітництва та взаємодії між нашими трьома державами щодо найбільш пріоритетних питань підтримки України.

 

Ми працюватимемо разом над просуванням нашої співпраці, яка включає, але не обмежується координацією підтримки Міжнародної Кримської платформи, посиленням співробітництва з питань кібер- та енергетичної безпеки, а також зміцненням стратегічних комунікацій для протидії дезінформації.

 

Сполучене Королівство Великої Британії і Північної Ірландії та Республіка Польща продовжуватимуть надавати Україні підтримку, стоячи з Україною в єдності перед обличчям триваючої російської агресії та залишаючись повністю відданими тому, щоб стояти поруч з українським народом у його зусиллях із захисту суверенітету, незалежності та територіальної цілісності України в межах її міжнародно визнаних кордонів.

 

17.02.2022

До теми

Поширити
Збруч
Годинник судного дня: залишилося 100 секунд
Цьогоріч годинник судного дня зупинився на рекордній позначці — вдруге в своїй історії стрілка так близько до півночі.
17.02.22 | | Наука
Переосмислити, щоб зуміти зцілитися
Юлія Баір
Виставка «Ремісія» Івана Винарчика, центральною ідеєю якої вгадується переосмислення феномену насилля в трагічні періоди історії, — незвична тематикою як для львівської галереї «Зелена канапа», так і для сучасного українського живопису.
16.02.22 | | Штука
Історія Європи (XVI)
Артуро Перес-Реверте
За неповні дев’яносто років римляни завоювали решту італійського півострова. Усе це відбувалося неспішно, але неперервно, із опортуністською, агресивною та безжальною політикою
16.02.22 | | Дискурси
Наввипередки зі світовою історією
Ілько ЛЕМКО
Сталося так, що на нинішньому цивілізаційному тектонічному розламі на нашу одвічну боротьбу з Московією за право бути вільними наклалася загальноєвропейська система координат.
15.02.22 | | Україна
«Одержима»: 30 років до прем’єри
Мирослав Волинський
У Києві в Оперній студії Національної музичної академії України ім. П. Чайковського відбудеться другий прем’єрний показ опери «Одержима» композитора Мирослава Волинського за однойменною драмою Лесі Українки.
15.02.22 | | Штука
Цивільність як риторична діяльність
Христина Михалюк
Цивільність полягає не в униканні суспільного тертя, а в тому, щоби в суспільних баталіях «намацувати», що є кращим для спільного життя
15.02.22 | | Дискурси
Гени давніх людей визначають наш вигляд
Гени доісторичних мандрівних популяцій можуть впливати на фігуру, колір волосся та очей сучасних європейців.
14.02.22 | | Наука
Правила життя Носорога
Олег Яськів
Фільм «Носоріг» Олега Сенцова не про тих, хто вижив, а про тих, хто помер. Помер як ідея, яка не реалізувалась уповні, як ідея примарності утвердження сили, страху і ненависті в Україні.
14.02.22 | | Штука

© 2022 zbruc.eu

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті, дозволяється за умови посилання на zbruc.eu.