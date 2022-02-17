Україна, Велика Британія та Польща створили тристоронній альянс.

Україна, Велика Британія та Польща започаткували новий тристоронній формат співпраці, покликаний реагувати на загрози європейській безпеці та посилювати економічну співпрацю між країнами.

Про це оголосив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба на спільній з державним секретарем Великої Британії Ліз Трасс пресконференції у Києві, повідомляє "Укрінформ".

"Сьогодні ми маємо честь і приємність повідомити про започаткування Україною, Великою Британією та Польщею нового тристороннього формату співпраці", – сказав Кулеба.

Він додав, що з логістичних причин міністр закордонних справ Польщі Збігнев Рау не зміг бути присутнім сьогодні у Києві, "але дистанційно він з нами".

Кулеба повідомив, що невдовзі на офіційних сайтах трьох зовнішньополітичних відомств з’явиться відповідна спільна заява трьох міністрів закордонних справ.

"У ній, зокрема, йдеться про те, що Велика Британія та Польща стоятимуть пліч-о-пліч з українським народом у зусиллях із захисту суверенітету та територіальної цілісності України в межах міжнародно визнаних кордонів. Польща та Велика Британія допомагатимуть нам обороняти нашу державу", – зазначив очільник МЗС.

З його слів, учасники нового формату також зосередять зусилля на економічній, торговельній, енергетичній співпраці та боротьбі з дезінформацією.

У заяві, опублікованій на офіційній інтернет-сторінці МЗС України, зазначено, що Україна, Велика Британія та Польща "мають глибокі історичні зв’язки, засновані на спільних цінностях, спільній відданості миру і безпеці та спільній історії протистояння агресорам, які загрожують свободі в Європі".

"Ми повторюємо, що кожна європейська держава вільна обирати або змінювати свої заходи безпеки, включаючи договори про союз, і що жодна держава не може розглядати будь-яку частину Європи як сферу свого впливу. Наші три країни посилюватимуть спільну роботу для забезпечення стабільності та посилення стійкості України, зміцнюючи демократію на кордоні у Східній Європі", – йдеться у декларації.

Велика Британія і Польща пообіцяли продовжувати надавати Україні підтримку, "стоячи з Україною в єдності перед обличчям триваючої російської агресії та залишаючись повністю відданими тому, щоб стояти поруч з українським народом у його зусиллях із захисту суверенітету, незалежності та територіальної цілісності України в межах її міжнародно визнаних кордонів".