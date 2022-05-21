Велика Британія готова допомогти Молдові у разі ​​аґресії Росії.

У Лондоні розглядають можливість озброєння молдовської армії сучасною натовською зброєю.

Міністерка закордонних справ Великої Британії Ліз Трасс (Liz Truss) вважає за необхідне «озброїти Молдову за стандартами НАТО», щоб ця країна змогла захистити себе від евентуальної ​​російської аґресії. Про це Трасс заявила в інтерв'ю газеті The Telegraph.

За словами міністерки, зараз ведуться перемовини зі союзниками про те, як допомогти невеликим країнам захистити себе з урахуванням «амбіцій президента Росії Володимира Путіна». «Путін чітко заявив про свої амбіції щодо створення великої Росії. Те, що його спроби взяти Київ не мали успіху, не означає, що він відмовився від цих амбіцій», – зазначила Трасс.

Керівниця британського зовнішньополітичного відомства наголосила, що першочергова мета полягає в тому, щоб надати Україні можливість на тривалий термін себе обороняти. Але це ж, за її словами, стосується й інших «вразливих держав», таких як Молдова, яка також не входить до НАТО.

Якщо плани будуть прийняті на саміті НАТО, то члени військового Альянсу нададуть Молдові сучасну зброю, замінивши радянську, і навчать молдовських солдатів нею користуватися.

«Цей крок стане помітним розширенням військової підтримки Великої Британії у реґіоні та ще одним свідченням того, що вона розглядає вторгнення в Україну як довгостроковий поворотний момент», – зазначила пані Трасс.

Нагадаємо, що з кінця квітня влада невизнаної «ПМР» на молдовському Придністров'ї неодноразово повідомляла про обстріли в реґіоні. Звучать побоювання, що війна в Україні може перекинутися на молдовську територію. У Придністров'ї базуються близько півтори тисячі російських військовиків.