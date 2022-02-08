Дещицю звільнили з посади посла України у Польщі.

 

Президент Володимир Зеленський звільнив Андрія Дещицю з посади посла України у Польщі Андрія і призначив натомість Василя Зварича.

 

 

Про це йдеться в указах, оприлюднених у вівторок на офіційній інтернет-сторінці голови держави.

 

Андрій Дещиця керував амбасадою із 13 жовтня 2014 року. Перед цим, із 27 лютого по 19 червня 2014 року, виконував обов'язки міністра закордонних справ України і провадив перші міжнародні переговори після втечі Віктора Януковича та падіння уряду Миколи Азарова.

 

Раніше Дещиця був послом України у Фінляндії та Ісландії.

 

Василь Зварич перебував на посадах директора Другого територіального департаменту МЗС і заступника директора Департаменту інформаційної політики МЗС, а також був радником-посланником Посольства України в Польщі.

 

08.02.2022

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