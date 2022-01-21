В Україні виявили 20 тисяч випадків коронавірусної хвороби – двомісячний максимум.

 

Упродовж минулої доби в Україні виявили 20 156 нових випадків коронавірусної хвороби. Ще два тижні тому тижневим максимумом було 7 тисяч захворювань – відтоді статистика потроїлася.

 

Динаміка захворювань на ковід (середнє за сім діб)

 

Про це йдеться в даних, оприлюднених у п'ятницю Міністерством охорони здоров'я України.

 

Найбільшу кількість випадків ковіду виявили на Івано-Франківщині (2427), на Львівщині (1989), в Києві (1552), у Сумській (1158), Тернопільській (1053), Одеській (1036), Хмельницькій (1034) областях.

 

Динаміка поширення ковіду: порівняння тиждень до тижня (у разах)

 

Минулої доби з підозрою на ковід шпиталізували 2226 осіб.

 

За день зафіксували 150 летальних випадків, спричинених ускладненнями від коронавірусної хвороби.

 

Частка позитивних тестів у динаміці

 

За весь час пандемії в Україні захворіло 3 819 538 осіб.

 

Померло 98 993 людей.

 

21.01.2022

До теми

Поширити
Збруч
Втричі більше випадків деменції до 2050 року
Чинники ризику й зростання тривалості життя призводять до збільшення кількості хворих на Альцгеймера та інші типи деменції.
20.01.22 | | Наука
Зведімо їм руки докупи!
Ростислав Шпук
У Франківську не полишають надії врятувати історичну будівлю на вулиці Шевченка, 1 й до Дня злуки організовують живий ланцюг проти її самовільної перебудови власником та мовчазної згоди відповідальних чиновників, які лиш... розводять руками
20.01.22 | | Галичина
На Йордан у Криворівню
Павло ПАЛАМАРЧУК
Тут свято Богоявлення Господнього супроводжується такими сталими звичаями, що й сьогодні, незважаючи на коронавірус, від них витрішили не відмовлятися. Наш звідти ФОТОРЕПОРТАЖ
19.01.22 | | Галичина
Коли виникає потреба говорити
Надія Крат
Як і якою мовою можна говорити в театрі про війну, яка все ще триває? Ми звернулися до поезії Жадана: у виставі «Різдво. Тризна» вірші Сергія поєднуються з колядками, у яких тема Різдва перегукується з темою війни, військових походів, оплакування загиблих.
19.01.22 | | Штука
Щедрик з ефектом піци
Ігор УСАТЕНКО
Показником активності міських культурницьких середовищ є не стільки незвичні туристичні атракції, скільки частка тих, хто воліють плекати саме свою питомо міську ідентичність, дізнаючись більше про минуле того культурно-соціального простору, де вони нині перебувають
19.01.22 | | Україна
Ще не все про Моцарта
Юлія Баір
Український Моцартів дискурс — Моцарта світового і Моцарта львівського — підтримала і продовжила передноворічна прем’єра «Моцарта і Сальєрі» у Львівському академічному духовному театрі «Воскресіння».
18.01.22 | | Штука
Святвечір: тут живе традиція
Маріанна Душар
Готуючись до Водохресного святвечора, маємо гарну нагоду подивитися на те, якими сьогодні є наші гастрономічні традиції.
18.01.22 | | Україна
Воскресіння після геноциду
Олеся Ісаюк
"І навіть якщо знищите усі наші свідоцтва, то навіть німі віття дерев, навіть наші побілілі кості розкажуть, у яких ми жили часах". Фентезі занурює в історію Окситанії – але чи все нам там аж таке невідоме? 
18.01.22 | | Галичина

© 2022 zbruc.eu

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті, дозволяється за умови посилання на zbruc.eu.