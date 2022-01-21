В Україні виявили 20 тисяч випадків коронавірусної хвороби – двомісячний максимум.

Упродовж минулої доби в Україні виявили 20 156 нових випадків коронавірусної хвороби. Ще два тижні тому тижневим максимумом було 7 тисяч захворювань – відтоді статистика потроїлася.

Динаміка захворювань на ковід (середнє за сім діб)

Про це йдеться в даних, оприлюднених у п'ятницю Міністерством охорони здоров'я України.

Найбільшу кількість випадків ковіду виявили на Івано-Франківщині (2427), на Львівщині (1989), в Києві (1552), у Сумській (1158), Тернопільській (1053), Одеській (1036), Хмельницькій (1034) областях.

Динаміка поширення ковіду: порівняння тиждень до тижня (у разах)

Минулої доби з підозрою на ковід шпиталізували 2226 осіб.

За день зафіксували 150 летальних випадків, спричинених ускладненнями від коронавірусної хвороби.

Частка позитивних тестів у динаміці

За весь час пандемії в Україні захворіло 3 819 538 осіб.

Померло 98 993 людей.