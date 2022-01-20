«Газпром» чинить енергетичний тиск на Молдову.

Кишинів змушений запровадити надзвичайний стан у зв'язку зі ситуацією в енергетичному секторі.

 

 

«Газпром» чинить енергетичний тиск на Молдову. Кишинів змушений запровадити надзвичайний стан у зв'язку зі ситуацією в енергетичному секторі.

 

 

 

У четвер, 20 січня, на екстреному засіданні парламент Молдови ухвалив постанову про запровадження режиму надзвичайного стану в зв'язку зі ситуацією в енергетичному секторі. Як повідомив молдовський інформаційний портал Noi.md з покликом на пресслужбу законодавчого органу, за таке рішення проголосувало 58 депутатів – головним чином з правлячої партії «Дія та солідарність» (PAS). Депутати блоку комуністів і соціалістів та фракції «Шор» відмовилися підтримувати це рішення, заявивши, що уряд мав достатньо часу та інструментів, щоб впоратися з ситуацією.
 

«Оголосити надзвичайний стан на всій території Республіки Молдова на 60-денний термін», — зачитала проект ухвали у своєму виступі перед депутатами прем'єрміністерка Наталія Гаврилиця. На такий крок Кишиневу довелося піти після повідомлення російського державного концерну «Газпрому» про припинення постачання газу з 21 січня через несплату за спожите паливо у січні.

 

Минулого року АТ «Молдовагаз» та РАТ «Газпром» підписали п'ятирічний контракт на постачання газу, який набув чинності з першого листопада 2021 року. Відповідно до договору, «Молдовагаз» зобов'язаний до 20 числа кожного місяця сплачувати газ за попередній місяць та робити авансовий платіж за поточний місяць.

 

Після підписання нового контракту із «Газпромом» тарифи для молдовських споживачів зросли в 2,4 рази. Але сьогодні вже й цього недостатньо через зростання цін на газ за формулою, яка обговорена в контракті. У листопаді 2021 року вона становила 450 доларів за 1000 кубометрів, у грудні – $550, а у січні 2022-го – $647.

 

Влада Молдови просила «Газпром» надати відтермінування з платежів за постачання в січні, але російський газовий монополіст відмовився. «У цих умовах уряд вважає, що існує реальний ризик для енергетичної безпеки країни та громадян Республіки Молдова, тому він вимушений втрутитися», – заявила прем'єр-міністр країни Наталія Гаврилиця.

 

Представляючи проєкт ухвали про запровадження надзвичайного стану, прем'єрка запевнила, що завдяки режиму НП, уряд зможе дати АТ «Молдовагаз» відтермінування з виплати ПДВ до бюджету та виплатити авансом компенсації за природний газ для населення. За її словами, цих заходів буде достатньо, щоб «Молдовагаз» у терміновому порядку заплатив «Газпрому» за поточне споживання в січні. Прем’єрка також вважає , що надзвичайні повноваження, надані уряду, дозволять уникнути подібних криз у майбутньому.

20.01.2022

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