Кулеба: США готові "перекрити кисень" Росії.

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба заявив, що Сполучені Штати Америки готові "перекрити кисень" російській економіці у випадку вторгнення до України.

Про це Кулеба заявив під час брифінґу в четвер, розповідаючи про підсумки переговорів з державним секретарем США Ентоні Блінкеном, який 19 січня перебував з візитом у Києві, передає аґенція УНІАН

"Сполучені Штати розробили пакет дуже болісних санкцій проти Росії, які здатні завдати руйнівного економічного удару. Я не можу розкривати всі деталі, тому що наразі на фінішній прямій узгодження дій між Сполученими Штатами та їхніми європейськими союзниками. І дуже важливо їм не нашкодити", – зазначив Кулеба.

"Принципово, що рішення у Вашингтоні вже ухвалене. США готові застосувати усю потужність своїх економічних і фінансових інструментів, щоб "перекрити кисень" російській економіці та російським багатіям. Росія також втратить доступ до цілої низки важливих для неї і її розвитку технологій", – заявив голова МЗС.

З його слів, у Києві Блінкен особисто запевнив у готовності США застосувати ці та інші важелі для стримування Росії.

Дмитро Кулеба вважає, що Володимир Путін іще сам не знає, чи здійснить військове вторгнення, хоч і стягнув потужні війська до українських кордонів і намагається лякати цілий світ.

"Росія почала залякування, це правда. Путін лякає Україну, Європу, Сполучені Штати та світ, але навіть він сам не знає, чи вдасться до тих дій, якими нас лякає. І давайте про це не забувати", – заявив Кулеба, закликавши не піддаватися паніці.

Міністр запевнив, що з осені Україна веде комунікацію з міжнародними партнерами, спрямовану на зниження напруги і на зміцнення України.

"Ми не можемо дозволити собі гадати на кавовій гущі і піддаватися повідомленням в ЗМІ, того чи іншого характеру, з посиланням на джерела, на подвійні джерела, коли доводиться та чи інша інформація, і видається як доконаний факт. Ми не гадаємо на кавовій гущі, це не наше завдання. Ми робимо свою роботу і виконуємо доручення Президента зробити все для зміцнення України і для стримування Російської Федерації", – сказав міністр.

Дмитро Кулеба очікує, що Захід зможе в адекватний спосіб відреагувати на російську агресію і тоді, коли вона буде явною, і коли вона буде прихованою.

"Ми маємо трагічний досвід, коли Росія приховувала своїх військових, зриваючи з них всі ознаки приналежності до російської армії для того, щоб захопити Крим, для того, щоб вести наступальні бойові дії на Донбасі. Тому наша позиція, яку ми передаємо Сполученим Штатам Америки і всім іншим країнам, є дуже простою: Росія здатна діяти нелінійно, але помилки 2014-го року не мають права на повторення. І тому ми не сприймемо жодних спроб, якщо вони будуть, пояснити Україні, що не треба чогось робити для стримування Росії, тому що це "недостатньо велике вторгнення" або "недостатньо доказів", що це російські солдати, може це знову фермери, шахтарі або взагалі невідомі "зелені чоловічки". Все це пройдено", – наголосив Кулеба.

Голова МЗС підкреслив, що Україна вже вивчила усі ці уроки історії.

"Ми не будемо знову платити кров'ю своїх громадян за нездатність партнерів швидко і чітко робити висновки щодо дій Російської Федерації. Ми про це говоримо відверто. У мене немає жодних сумнівів ані в тому, що Сполучені Штати підтримують нас, й особисто президент Байден підтримує Україну, ані в тому, що він підтримує нас не лише словами, а й конкретними справами. Ані в тому, що у разі початку активних бойових дій у Сполучених Штатів і Європейського Союзу не буде іншого вибору, крім як застосувати відповідні жорсткі санкції у відповідь щодо Росії", – сказав Кулеба.