Литва, Естонія, Латвія отримали згоду США на постачання озброєнь Україні.

Державний департамент Сполучених Штатів Америки схвалив запит Литви, Естонії та Латвії і дозволив їм постачати летальну зброю американського виробництва в Україну. Йдеться, зокрема, про протитанкові комплекси.

Про це повідомляє видання Politico.

Запити від трьох країн надійшли впродовж минулих тижнів. Останній із запитів схвалили протягом доби після отримання.

Згідно з правилами експортного контролю США, Литва, Латвія та Естонія мусили отримати дозвіл Державного департаменту, перш ніж передавати свою зброю Україні.

"Країни, котрі перебувають під найбільшим ризиком від нової російської авантюри – балтійські члени НАТО, колишні країни Радянського Союзу – не лише шукають шляхів посилення України зброєю, а й надіслали запит про посилення сил НАТО, дислокованих у їхніх країнах", – зазначає Politico.

Найближчими днями США також розпочнуть постачати в Україну протитанкові ракети, боєприпаси та інше обладнання на суму $200 млн.