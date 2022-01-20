Литва, Естонія, Латвія отримали згоду США на постачання озброєнь Україні.

 

Державний департамент Сполучених Штатів Америки схвалив запит Литви, Естонії та Латвії і дозволив їм постачати летальну зброю американського виробництва в Україну. Йдеться, зокрема, про протитанкові комплекси.

 

 

Про це повідомляє видання Politico.

 

Запити від трьох країн надійшли впродовж минулих тижнів. Останній із запитів схвалили протягом доби після отримання.

 

Згідно з правилами експортного контролю США, Литва, Латвія та Естонія мусили отримати дозвіл Державного департаменту, перш ніж передавати свою зброю Україні.

 

"Країни, котрі перебувають під найбільшим ризиком від нової російської авантюри – балтійські члени НАТО, колишні країни Радянського Союзу – не лише шукають шляхів посилення України зброєю, а й надіслали запит про посилення сил НАТО, дислокованих у їхніх країнах", – зазначає Politico.

 

Найближчими днями США також розпочнуть постачати в Україну протитанкові ракети, боєприпаси та інше обладнання на суму $200 млн.

 

20.01.2022

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