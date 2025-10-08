Країни Балтії розкритикували Меркель за її слова про причини російського вторгнення в Україну.

Меркель в інтерв’ю угорському виданню Partizán поклала частину відповідальності ха вторгнення на Польщі та балтійські країни.

Слова ексканцлерки Німеччини Анґели Меркель, сказані в інтерв'ю угорському виданню Partizán про дії Польщі та балтійських країн напередодні вторгнення Росії в Україну, розкритикували політики з Латвії, Естонії і Польщі. Про це повідомила телерадіокомпанія Deutsche Welle. Меркель заявила, що у червні 2021 року вона намагалася організувати «новий формат» перемовин з Кремлем, проте цей задум провалився нібито через протидію Польщі та країн Балтії.

«Це нечувано. Адже по суті вона (Аґгела Меркель - ред.) звинувачує нас у тому, що ми зробили вторгнення можливим. Вона ставить речі з ніг на голову і виявляється не в змозі визнати власні помилки, ціна яких була справді високою», – обурився в коментарі для Deutsche Welle Артіс Пабрікс (Artis Pabriks), який обіймав посаду міністра оборони Латвії з 2019 до 2022 року.

Зі свого боку, міністр закордонних справ Естонії Марґус Цахкна (Magnus Tsakhna) заявив у своєму мікроблозі X, що «припущення про те, що країни Балтії або Польщу слід звинувачувати в аґресії Росії проти України не лише зухвале, а й просто помилкове». «Справжня причина – відмова Путіна прийняти розвал СРСР, а також політика умиротворення, яку проводив Захід у минулому і яка іґнорувала чіткі сигнали», – стверджує глава естонської дипломатії. На його думку, Німеччина під час перебування Анґели Меркель на посаді канцлера «неправильно уявляла собі ціну економічної співпраці з Росією. Радісно відкривши трубопровід "Північний потік", Меркель сприяла тому, що її країна стала залежною від російських енергоносіїв», – зазначає Марґус Цахкна.

Тим часом колишній міністр закордонних справ Латвії Криш'яніс Кариниш заявив, що постійно говорив пані Меркель, що з Путіним не можна мати справу «по-хорошому», проте тодішня канцлерка ФРН вважала, що країни Балтії помиляються. «Я добре знав про погляди Меркель, але я вражений тим, що після всього, що трапилося в Україні, вона, як і раніше, думає так. Я радий, що новий канцлер Німеччини – Фрідріх Мерц – не поділяє поглядів Меркель», – цитує латвійського дипломата видання Politico.

Критика заяви Меркель також пролунала з Польщі. Міністерка фінансів та реґіональної політики Польщі Катажина Пелчинська-Наленч (Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz) заявила в етері каналу Polsat News, що стверджувати, що хтось не сів вчасно за стіл переговорів з Росією, «абсурдно». «Зрештою, Росія явно є аґресором. Слова Меркель сьогодні абсолютно недоречні, вони грають на руку російській пропаганді», – зазначила польська міністерка.