США планують продати Тайваню зброї на $11 млрд.

Пекін закликає Вашінґтон цього не робити, оскільки така оборудка «серйозно підриває суверенітет, безпеку і територіальну цілісність Китаю».

Адміністрація президента Сполучених Штатів Дональда Трампа оголосила про продаж Тайваню зброї на суму близько 11 млрд доларів. Про це повідомила телерадіокомпанія ВВС. Пакет військової допомоги Тайваню ще має бути схвалений Конґресом США. Якщо законодавці затвердять угоду, вона стане вже другим продажем зброї Тайваню з моменту повернення Трампа до Білого дому.

Американська Аґенція з питань співпраці в галузі безпеки (DSCA) повідомила, що до пакету увійдуть реактивні системи залпового вогню HIMARS, які добре себе зарекомендували під час російсько-української війни. ЗСУ отримали від США кілька десятків таких систем, які допомогли українським військовикам ефективно протистояти російській аґресії. Також угодою передбачено продаж самохідних гаубиць та різних ракет.

За даними DSCA, Тайвань має отримати системи HIMARS на суму 4 млрд. доларів, а також самохідні артилерійські установки вартістю ще 4 млрд. доларів. Міністерство оборони Тайваню подякувало США та заявило, що угода допоможе острову «швидко створити потужні засоби стримування».

Китай, який вважає Тайвань своєю бунтівною провінцією, засудив цей крок, заявивши, що він «серйозно підриває суверенітет, безпеку і територіальну цілісність Китаю». «Китай закликає США дотримуватися принципу "єдиного Китаю" і негайно припинити небезпечні дії щодо озброєння Тайваню», – заявив офіційний представник Міністерства закордонних справ Китаю Го Цзякунь.

Якщо ця угода відбудеться, то за обсягом вона перевершить усі 19 збройових поставок на загальну суму 8,38 млрд. доларів, які зробила попередня адміністрація Джо Байдена. У свою першу каденцію Трамп схвалив продаж зброї Тайваню на загальну суму 18,3 млрд. доларів, у тому числі один пакет на 8 млрд. доларів. Державний департамент США заявив, що нова угода відповідає інтересам Вашінґтона, вона «підтримує зусилля Тайбея з модернізації своїх збройних сил і підтримки надійної обороноздатності».