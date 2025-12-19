США планують продати Тайваню зброї на $11 млрд.

Пекін закликає Вашінґтон цього не робити, оскільки така оборудка «серйозно підриває суверенітет, безпеку і територіальну цілісність Китаю».

 

 

Адміністрація президента Сполучених Штатів Дональда Трампа оголосила про продаж Тайваню зброї на суму близько 11 млрд доларів. Про це повідомила телерадіокомпанія ВВС. Пакет військової допомоги Тайваню ще має бути схвалений Конґресом США. Якщо законодавці затвердять угоду, вона стане вже другим продажем зброї Тайваню з моменту повернення Трампа до Білого дому.

 

Американська Аґенція з питань співпраці в галузі безпеки (DSCA) повідомила, що до пакету увійдуть реактивні системи залпового вогню HIMARS, які добре себе зарекомендували під час російсько-української війни. ЗСУ отримали від США кілька десятків таких систем, які допомогли українським військовикам ефективно протистояти російській аґресії. Також угодою передбачено продаж самохідних гаубиць та різних ракет.

 

За даними DSCA, Тайвань має отримати системи HIMARS на суму 4 млрд. доларів, а також самохідні артилерійські установки вартістю ще 4 млрд. доларів. Міністерство оборони Тайваню подякувало США та заявило, що угода допоможе острову «швидко створити потужні засоби стримування».

 

Китай, який вважає Тайвань своєю бунтівною провінцією, засудив цей крок, заявивши, що він «серйозно підриває суверенітет, безпеку і територіальну цілісність Китаю». «Китай закликає США дотримуватися принципу "єдиного Китаю" і негайно припинити небезпечні дії щодо озброєння Тайваню», – заявив офіційний представник Міністерства закордонних справ Китаю Го Цзякунь.

 

Якщо ця угода відбудеться, то за обсягом вона перевершить усі 19 збройових поставок на загальну суму 8,38 млрд. доларів, які зробила попередня адміністрація Джо Байдена. У свою першу каденцію Трамп схвалив продаж зброї Тайваню на загальну суму 18,3 млрд. доларів, у тому числі один пакет на 8 млрд. доларів. Державний департамент США заявив, що нова угода відповідає інтересам Вашінґтона, вона «підтримує зусилля Тайбея з модернізації своїх збройних сил і підтримки надійної обороноздатності».

19.12.2025

До теми

Поширити
Ð—Ð±Ñ€ÑƒÑ‡
Різдво і «Вдихання кориці»
Патриція Габришова
Я вчуся говорити про все, про що колись була змушена мовчати: про власні страхи, про неприйняття, про недостатність, про посередність, про нездатність, про самотність… Все те, про що я досі мовчу, або колись ще напишу, або, можливо, вже не буде такої потреби.
18.12.25 | | Штука
Дві «Волині», два Якови та потяг до Львова
Олександр Вільчинський
Обидва письменники, відштовхуючись від волинських реалій, наповнили свої тексти світом значно ширшим, ніж один регіон, переплетінням подій і людських доль, які виходять далеко за межі описаного ними часопростору, і продовжують в нашій уяві жити своїм життям.
17.12.25 | | Штука
Передсвятковий набір
Юрко ТИМЧУК
9% українців очікують на завершення війни до початку 2026 року і ще 14% – в першій половині 2026 року. 63% українців готові терпіти війну стільки, скільки буде необхідно. Стійкість українців не має аналогів на планеті.  
16.12.25 | | Україна
Невимовна краса життя
Вікторія Польова
Справжні речі є незнищенними. Це особливо важливо сьогодні. Перехід Мавки у світло — це не поразка, а апофеоз. Це доказ того, що найвища, чиста енергія не може бути знищена нічим. І не буде.
16.12.25 | | Штука
"Наше Різдво" в Національному музеї у Львові
Понад шість віків розвитку традиції, що подала феномен національної художньої культури – візуальні образи українського Різдва. Це розповідь про те, як у трьох суспільних середовищах – Храм, Дім, Соціум – реалізуються та взаємодіють духовність, віра, народна звичаєва культура.
15.12.25 | | Штука
Цятка
Андрій Содомора
Сірість – довкола… Раптом – одненьке на цілий сад червоне яблучко, що цупко трималося гіллі!.. Воно й розвіяло весь той сум. А повсюдна сірість стала гарним для нього тлом…
15.12.25 | | Дискурси
Слон у кімнаті
Віталій Портников
Непокараність зла й продемонструвала, що маніяку і вбивці для успіху потрібно просто перемогти іншого маніяка. Це і допомогло поверненню безумства на політичну сцену
14.12.25 | | Дискурси
Поезія полеглих: Олег Клюфас
Надія Гаврилюк
Війна обірвала життя самобутнього автора, який вмів руйнувати шаблони не задля знищення, а заради створення яскравого поетичного слова
13.12.25 | | Україна

© 2025 zbruc.eu

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті, дозволяється за умови посилання на zbruc.eu.