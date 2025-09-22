Трамп пообіцяв захищати Польщу й держави Балтії у разі російської аґресії.

Однак американський президент не уточнив, які кроки він міг би вжити в такій ситуації.

 

 

Дональд Трамп заявив, що допомагатиме захищати Польщу та країни Балтії в разі ескалації з боку Росії. Про це повідомило Polskie Radio24. Перед посадкою у гелікоптер для польоту на поховання Чарлі Кірка, на галявині перед Білим домом литовський журналіст, репортер LRT у Вашінґтоні Авґустінас Шемеліс (Augustinas Šemelis) запитав Трампа, чи допоміг би він захищати Польщу та країни Балтії, якби Росія посилила свою ескалацію. «Так, я б це зробив, я б це зродив» (Yeah, I would. I would), – відповів президент США.

 

Однак американський президент не уточнив, які кроки він міг би вжити в такій ситуації. При цьому на початку вересня стало відомо, що США припиняють фінансування програми підготовки та оснащення військовиків у країнах Східної Європи, які можуть опинитися на передовій у разі конфлікту з Росією, – Естонії, Латвії та Литві.

 

Нагадаємо, що у п'ятницю, 19 вересня, три російські винищувачі МіГ-31 вдерлися до повітряного простору Естонії над Фінською затокою і пробули там без дозволу 12 хвилин. Естонія викликала повіреного у справах Росії через інцидент і запросила консультації з НАТО за статтею 4. Росія, своєю чергою, заперечила вторгнення в повітряний простір Естонії.

 

Коли Трампа запитали, чи був він проінформований про порушення Росією повітряного простору Естонії, він відповів: «Так, і нам це не подобається».

 

Того ж дня Польща повідомила, що два російські винищувачі порушили зону безпеки навколо нафтової платформи Petrobaltic у Балтійському морі. А ще в ніч на 10 вересня у повітряний простір Польщі залетіло 19 російських військових дронів.

 

22.09.2025

До теми

