Країни Балтійського басейну створюють «мур дронів» на кордоні з Росією.

Литовські виробники дронів незабаром цілковито відмовляться від китайських компонентів.

Міністр оборони Литви Лаурінас Кащюнас (Laurynas Kasčiūnas) заявив, що литовські підприємства оборонної промисловості, які розробляють безпілотні системи, протягом кількох місяців мають намір повністю відмовитися від компонентів, які виробляються в Китаї. Про це повідомив інформаційний портал Delfi. На думку міністра, це дозволить значно швидше забезпечувати литовську армію продукцією місцевих компаній.

«Ви чудово знаєте, що правова база Литви не дозволяє збройним силам, армії використовувати китайські деталі та технології. Ми дуже швидко зробили виняток – для підтримки України та для експериментів, наукових досліджень. Сьогодні ми питаємо майже кожного виробника, скільки потрібно часу, щоб повністю звільнитися від китайських комплектуючих та технологій. Хтось говорить про кінець червня, хтось про літо. Ми рухаємося вперед – коли це буде зроблено, тоді відкриються інші можливості, щоб перепланувати зовсім по-іншому та побудувати всю нашу промисловість також і на потреби Литовської армії», – запевнив Кащюнас у розмові з журналістам, які зібралися на летовищі «Ківішкес» під Вільнюсом.



Міністерка внутрішніх справ Литви Аґне Білотайте (Agnė Bilotaitė) заявила про плани створення «муру дронів», який протягнеться від Норвегії до Польщі й слугуватиме для захисту прикордонних зон за допомогою безпілотників. Ця її заява пролунала за результатами зустрічі з колегами з країн Балтії, Польщі, Фінляндії та Норвегії. За словами пані Білотайте, Росія та Білорусь постійно намагаються «дестабілізувати внутрішню ситуацію та громадський порядок» держав у реґіоні, тому цим країнам необхідно посилити безпеку на кордоні

«Весь реґіон стикається з аналогічними загрозами, що координуються Росією та Білоруссю: інструменталізацією міґрації, кібератаками, дезінформацією, саботажем критично важливої інфраструктури та іншими гібридними загрозами», – сказала пані Білотайте. За її словами, зусилля щодо відбиття таких загроз мають бути спільними, тому країнам необхідно провести навчання з відпрацювання евакуації населення в реґіональному масштабі, а також створити зовнішній захист кордону ЄУ за допомогою безпілотників.

«Це абсолютно нова річ — дроновий кордон від Норвегії до Польщі, метою якого буде захист нашого кордону за допомогою безпілотників та інших технологій. Це дозволить нам захиститися від провокацій з боку недружніх країн і запобігти контрабанді», — заявила глава МВС Литви.

Вона уточнила, що безпілотний кордон буде створено за рахунок коштів Євроунії. За її словами, Литва вже планує посилити безпеку на кордоні за допомогою безпілотників, прикордонна служба республіки нещодавно створила спеціальний підрозділ безпілотних літальних засобів, а також закуповує додаткові дрони та системи для боротьби з ними.