Пекін погрожує скасувати візит Трампа до Китаю через продажі американської зброї Тайваню.

Американський президент може відкласти продаж зброї Тайваню до повернення з Китаю.

 

 

Офіційний Пекін попередив Сполучені Штати, що скасує запланований на квітень візит американського президента Дональда Трампа до Китаю, якщо Вашінґтон продовжить продаж нової партії зброї Тайваню. Про це повідомила газета Financial Times з покликом на обізнані джерела.

 

Деякі американські офіційні особи вважають, що Китай блефує і не скасує візит Трампа, повідомили джерела газети. На думку інших експертів, американський президент відкладе продаж зброї Тайваню до повернення з Китаю.

 

Співрозмовники Financial Times заявили, що адміністрація Трампа розробляє пакет з чотирьох пунктів для продажу Тайваню зброї. Він доповнить грудневий пакет озброєнь рекордною вартістю 11,1 млрд доларів.

 

Згідно з публікацією, окрім ракет Patriot, Тайвань зможе придбати у США більше ЗРК NASAMS, удосконалену ракету класу «земля-повітря» та дві інші системи озброєння. Декілька поінформованих джерел видання уточнили, що сума угоди може сягнути $20 млрд.

 

Голова КНР Сі Цзіньпін порушив питання про продаж зброї Тайваню під час телефонної розмови з Трампом у середу, четвертого лютого. За даними міністерства закордонних справ Китаю, Сі Цзіньпін наголосив, що США «мають обережно підходити до питання продажу зброї Тайваню».

 

Нагадаємо, що востаннє Дональд Трамп приїжджав до Пекіна 2017 року, на самому початку своєї першої президентської каденції.

 

07.02.2026

