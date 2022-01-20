Байден: США сприйматимуть як вторгнення вхід будь-яких військових сил в Україну.

Президент Сполучених Штатів Америки Джозеф Байден заявив, що Росію чекатимуть важкі наслідки у випадку вторгнення на територію України. Початково Байден висловив свою позицію з приводу російської агресії нечітко, тому Білий дім і Рада національної безпеки видали окремі заяви, в котрих уточнили позицію керівника держави.

Під час спілкування з пресою, присвяченому річниці інавгурації, Байден заявив, що "Росія зіткнеться з наслідками» у випадку подальшої агресії проти України і сказав, що відповідь залежатиме від того, що саме Росія зробить", повідомляє "Голос Америки".

"Одна справа, якщо це невеликий напад (minor incursion) і ми, зрештою, мусимо розбиратись, що робити і чого не робити і так далі", – заявив президент США.

"Якщо ж Вони зроблять те, на що вони здатні з силами, які вони накопичили на кордоні, це буде катастрофою для Росії", – додав він.

Байден підкреслив, що США "вже надали більше 600 млн дол складного оборонного устаткування Україні".

Слова Байдена про minor incursion збентежила оглядачів, котрі стежать за розвитком подій із російськими погрозами.

"То означає, що Байден відкрив для Росії двері з розрізненням між повним вторгненням і "незначним нападом"? Це потребує чіткого пояснення", – прокоментував ведучий CNN Джим Скіутто у Twitter.

Білий дім після прес-конференції Байдена видав заяву від імені Джен Псакі, в котрій підкреслювалося: президент США "чітко заявив російському президентові: якщо будь-які військові сили перейдуть український кордон, це означатиме поновлення вторгнення і це отримає швидку, жорстку і об‘єднану відповідь від Сполучених Штатів та союзників".

Речниця Білого дому Джен Псакі підкреслила, що Байден знає, що росіяни можуть вдатись до дій, котрі не включають військову агресію – наприклад, кібернапади та паравійськову тактику. "Сьогодні він підкреслив, що такі дії російської агресії отримають рішучу, відповідну та об‘єднану відповідь", – йдеться у заяві.

Речниця Ради національної безпеки США Емілі Гоум згодом заявила, що Джо Байден мав на увазі різні прояви агресії.

"Він покликався на різницю між мілітарною і не мілітарною, парамілітарною, кібердіяльністю росіян. Такі дії отримають належну реакцію", – пояснила Гоум.