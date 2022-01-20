"Не дозволяйте Москві розділити вас": Блінкен у Києві закликав українців до солідарності.

 

Державний секретар Сполучених Штатів Америки Ентоні Блінкен заявив про те, що США готуються надати Україні "додаткові матеріали" на доважок до озброєнь, котрі сьогодні імпортуються в Україну, у випадку вторгнення Росії.

 

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Про це він заявив у середу під час пресконференції в Києві за підсумками переговорів із Президентом України Володимиром Зеленським і міністром закордонних справ Дмитром Кулебою, передає "Укрінформ".

 

"Поставки продовжуються, останні відбулися впродовж минулих кількох тижнів, і ще більше заплановано на ближчі тижні", – сказав голова Держдепартаменту США.

 

Він підкреслив, що процес допомоги Україні у сфері оборони "відбувається на постійній основі". З його слів, лише протягом останнього року Сполучені Штати надали Україні більше допомоги, ніж у будь-який момент з 2014 року.

 

"Якщо Росія проявить будь-які агресивні наміри, відновить свою агресію та вторгнеться в Україну, ми забезпечимо додаткові матеріали – крім того, що вже в роботі", – зауважив держсекретар США.

 

Ентоні Блінкен закликав політичних лідерів України відкласти розбіжності заради національних інтересів і працювати разом.

 

Держсекретар зазначив, що однією з давніх цілей Москви є розпад України, ускладнення співпраці на шляху реалізації європейських, демократичних амбіцій.

 

"Україна має оминати будь-які дії, які б допомогли Росії у цинічних потугах. Не дозволяйте Москві розділити вас. Це означає, що лідери нації всередині українського уряду чи поза ним мають відкласти в сторону їхні відмінності заради національних інтересів та працювати разом, щоб підготуватися до можливих складних днів", – сказав Блінкен.

 

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба повідомив, що основною темою переговорів була безпекова ситуація вздовж українського кордону і на окупованих територіях. Кулеба наголосив, що війна Росії проти України триває з 2014 року, ми пройшли через шалені випробування і найважчі моменти нашої історії і були достатньо сильними, щоб пережити це і міцно стати на ноги.

 

"Сьогодні Україна дуже міцна. У нас є сильна армія, у нас – нескромно скажу – є сильна дипломатія, у нас є сильні партнери. Тому, хоча ми усвідомлюємо всі ризики, пов’язані з агресивними намірами Російської Федерації, ми повинні мати впевненість у собі і вірити в нашу здатність подолати і цей складний момент нашої історії. Я абсолютно не сумніваюся, що саме так і буде", – заявив Кулеба.

 

Він запевнив, що українська влада щодня працює над зміцненням України і над тим, щоб ми пройшли цей складний період максимально гідно і безпечно.

 

"Найбільшим досягненням Росії сьогодні буде сіяння паніки, зневіри в українському суспільстві і розхитування нас зсередини, насамперед розхитування нашої економіки та фінансової системи. Тому ми повинні докласти всіх зусиль, щоб не дозволити Росії досягти цієї цілі навіть не виймаючи з кишені зброю", – закликав очільник МЗС.

 

Кулеба додав, що всі зусилля наразі спрямовані на те, щоб ситуація в країні залишалася стабільною, фінансова система зберігала міцність і передбачуваність, щоб українська економіка не страждала від проблем, які відбуваються у сфері безпеки.

 

"Зусилля зараз спрямовані на те, щоб Росія рухалася шляхом дипломатичного врегулювання суперечностей. У цього конфлікту є лише одне рішення – дипломатичне. Якщо Росія дійсно щиро, а не лише в заявах своїх посадовців, прагне політичного врегулювання, вона має продовжити переговори зі США, НАТО, країнами-учасницями Нормандського формату про вирішення цього конфлікту", – сказав Кулеба.

 

Очільник української дипломатії підкреслив, що збройний конфлікт на сході України буде вирішений лише тоді, коли останній російський солдат залишить окремі райони Донецької та Луганської областей та АРК Крим і місто Севастополь.

 

Він подякував адміністрації президента Байдена і особисто Ентоні Блінкену за вже надану Україні військову підтримку для зміцнення обороноздатності.

 

"Ще раз наголошую, що Україна не планує жодних наступальних операцій. Ми працюємо виключно над зміцненням обороноздатності, і тут США залишаються нашим партнером номер один", – зазначив очільник МЗС.

 

19.01.2022

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