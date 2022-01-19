Держсекретар США: Київ – найпопулярніший пункт у світі.

 

Державний секретар США Ентоні Блінкен приїхав в Україну для підтвердження підтримки українського народу в контексті російської агресії, обговорення тижня дипломатії з Російською Федерацією, який минув, та майбутньої зустрічі з міністром закордонних справ РФ Сергієм Лавровим.

 

 

Про це Блінкен заявив на початку зустрічі з Президентом України Володимиром Зеленським, повідомляє "Укрінформ".

 

"Київ, напевно, найбільш популярний пункт призначення у всьому світі на даний момент", – сказав він.

 

Держсекретар США відзначив, що наразі близько 100 тисяч російських військових розміщені на українсько-російському кордоні й це – "безпрецедентна загроза Україні".

 

Блінкен додав, що приїхав в Україну на прохання Президента США Джо Байдена підтвердити підтримку американської сторони українському народові. Водночас він підкреслив, що “зараз, як ніколи, усе залежить від українців і ні від кого іншого, вирішити своє майбутнє, майбутнє своєї країни”.

 

Також Держсекретар назвав метою свого візиту в Київ обговорити результати минулого тижня дипломатії з Росією та питання перед його зустріччю з главою МЗС РФ 21 січня.

 

"Щодо всіх наших взаємозв’язків ми чітко висловили преференцію тому, щоби знайти дипломатичне вирішення конфлікту з тим, щоб забезпечити деескалацію ситуації. Ми робимо все, що ми можемо зробити у цьому відношенні. Крім того, ми сказали Москві чітко, що якщо вони оберуть агресію проти України, то агресія матиме серйозні наслідки, які будуть висловлені не тільки з боку США, а й від Європи та інших країн світу", – наголосив Блінкен.

 

З його слів, зустрічі сьогодні в Києві і завтра в Берліні з європейськими партнерами забезпечать, "щоб ми говорили одним голосом, виступали з однієї позиції проти Москви".

 

"Наша сила залежить від нашої єдності. Мета Росії – посіяти розкол між нашими країнами уже багато років, ми не можемо дозволити їм цього зробити. Отже, наш меседж, це меседж всім політичним лідерам, українцям, народу: ми повинні з вами спільно діяти, продовжити цю єдність і посилити її, тому що вона найважливіша на даний момент, зокрема у тому випадку, коли ми бачимо агресію з боку Росії", – відзначив держсекретар США.

 

Зеленський висловив подяку Блінкену за підтримку України. 

 

"Ціную особисту залученість до процесу деескалації ситуації навколо України. Вдячний за дієву політичну та безпекову підтримку . Розраховую на посилення економічної та фінансової взаємодії. Переконаний, жодного рішення про Україну без України не буде", – прокоментував Зеленський у Twitter.

 

19.01.2022

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