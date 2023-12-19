Кремль знову погрожував Фінляндії.

Фінського амбасадора в Москві попередили про відповідь Росії на посилення потенціалу НАТО на кордоні.

Міністерство закордонних справ Росії у вівторок, 19 грудня, викликало до себе амбасадора Фінляндії у Москві Антті Гелантеря (Antti Helanterän). Про це повідомило фінське видання Iltalehti з покликом на заяву російського зовнішньополітичного відомства. Фінському дипломату «було заявлено, що російська сторона не залишить без відповіді нарощування військового потенціалу НАТО на нашому кордоні, що загрожує безпеці Російської Федерації, і вживе необхідних заходів для протидії аґресивним рішенням Фінляндії та її натовських союзників».

Очевидно йшлося про угоду щодо співпраці в сфері оборони між США та Фінляндією, яку в понеділок, 18 грудня, у Вашінґтоні підписали міністерка оборони Фінляндії Антті Гаккянен (Antti Häkkänen) і держсекретар США Ентоні Блінкен. За її умовами Пентаґон отримав доступ до чотирьох фінських авіабаз, однієї військово-морської бази, а також низки інших військових об'єктів. Окрім того, в рамках угоди американські військовики зможуть регулярно проводити навчання на території Фінляндії.

Реагуючи на американсько-фінську угоду, офіційна речниця МЗС РФ Марія Захарова, опублікованому на сайті відомства гнівний коментар. «Угода регламентує кількісні параметри, питання транспортування і розміщення військовослужбовців армії США, використання ними військових баз, складування озброєнь на фінській території. Знаменно, що положення угоди не містять жодних обмежень щодо їхніх видів, включно з ядерною зброєю, які будуть використовуватися з метою її реалізації, а також фактично виводять дислокований у Фінляндії американський військовий контингент за межі фінського правового поля. Відповідальність за перетворення зони добросусідства в цьому реґіоні на зону можливої конфронтації повністю лежить на нинішній фінській владі», – йдеться у заяві Захарової.

Хоча насправді в угоді чітко вказано, що Фінляндія в рамках угоди не дозволяє зберігання або транспортування ядерної та біологічної зброї на своїй території.