Ердоган відвідає Україну. Туреччина пропонує посередництво для переговорів із РФ.

Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган у найближчі тижні відвідає Україну для переговорів із Президентом України Володимиром Зеленським. Анкара пропонує виступити в ролі посередника на переговорах України і Росії.

Про це заявив речник президента Туреччини Ібрагім Калін під час конференції, присвяченої українсько-російському протистоянню, повідомляє аґенція Anadolu.

"У найближчі тижні президент Ердоган вирушить до України для того, щоб відбути переговори із Президентом Зеленським. Водночас ми залишаємося у близькому контакті з росіянами для того, щоб уникнути будь-якого кшталту воєнної активності, наслідки котрої, звісно, будуть важкими та невідворотніми", – застеріг речник Ердогана.

Він додав, що "нам усім потрібно робити все можливе, щоб уникнути такої ситуації", і запевнив, що Туреччина готова "зіграти будь-яку роль для зняття напруженості між Україною та Росією".

Калін висловив стривоженість, що переговори між представниками Заходу і Росією відбуваються в умовах потужного тиску на Україну.

"Немає швидких рішень для такого кшталту великих, довготермінових геополітичних проблем, через те, що... так, це про Україну. Та, з іншого боку, це дещо... набагато більше, набагато вагоміше на кону зараз", – прокоментував представник Ердогана.

Речник нагадав, що президент Туреччини запропонував Володимиру Зеленському та Володимиру Путіну майданчик для проведення переговорів.

"Він навіть запросив їх обох до Туреччини", – зазначив Ібрагім Калін. З його слів,Туреччина залишається дружньою державою і для України, і для Росії, і для союзників із НАТО.

Нагадаємо, напередодні президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган заявив, що сценарій окупації України з метою розв’язання певних геополітичних проблем є нереалістичним.