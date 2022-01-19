Ердоган відвідає Україну. Туреччина пропонує посередництво для переговорів із РФ.

 

Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган у найближчі тижні відвідає Україну для переговорів із Президентом України Володимиром Зеленським. Анкара пропонує виступити в ролі посередника на переговорах України і Росії.

 

 

Про це заявив речник президента Туреччини Ібрагім Калін під час конференції, присвяченої українсько-російському протистоянню, повідомляє аґенція Anadolu.

 

"У найближчі тижні президент Ердоган вирушить до України для того, щоб відбути переговори із Президентом Зеленським. Водночас ми залишаємося у близькому контакті з росіянами для того, щоб уникнути будь-якого кшталту воєнної активності, наслідки котрої, звісно, будуть важкими та невідворотніми", – застеріг речник Ердогана.

 

Він додав, що "нам усім потрібно робити все можливе, щоб уникнути такої ситуації", і запевнив, що Туреччина готова "зіграти будь-яку роль для зняття напруженості між Україною та Росією".

 

Калін висловив стривоженість, що переговори між представниками Заходу і Росією відбуваються в умовах потужного тиску на Україну.

 

"Немає швидких рішень для такого кшталту великих, довготермінових геополітичних проблем, через те, що... так, це про Україну. Та, з іншого боку, це дещо... набагато більше, набагато вагоміше на кону зараз", – прокоментував представник Ердогана.

 

Речник нагадав, що президент Туреччини запропонував Володимиру Зеленському та Володимиру Путіну майданчик для проведення переговорів. 

 

"Він навіть запросив їх обох до Туреччини", – зазначив Ібрагім Калін. З його слів,Туреччина залишається дружньою державою і для України, і для Росії, і для союзників із НАТО. 

 

Нагадаємо, напередодні президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган заявив, що сценарій окупації України з метою розв’язання певних геополітичних проблем є нереалістичним.

 

19.01.2022

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