Ердоган вважає, що напад на Україну – то не реалістичний підхід.

 

Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган вважає, що розв’язання Росією воєнної агресії проти України не є реалістичним підходом.

 

 

Про це повідомляє "Укрінформ", покликаючись на Hürriyet.

 

"Я не вважаю вторгнення Росії в Україну реалістичним підходом. Бо Україна – не звичайна країна. Україна – потужна країна. Крім того, щоб Росія пішла на цей крок, їй необхідно переглянути ситуацію в усьому світі та своє власне становище", – сказав Ердоган.

 

Реджеп Таїп Ердоган зауважив, що в Україні нещодавно перебував президент Азербайджану Ільхам Алієв. "Я поговорю з паном Ільхамом", – сказав Ердоган.

 

До того ж, президент Туреччини планує обговорити становище довкола України із Володимиром Путіним.

 

"Звісно, ​​ми повинні обговорити ці питання і з паном Путіним. Не повинно бути більше війни в цих регіонах. Це неправильно. Ми повинні викреслити війну з історії політики. Логіка «я окупую території, я їх заберу» не працює", – наголосив Ердоган.

 

Реджеп Таїп Ердоган підкреслив, що Туреччина не визнає тимчасової окупації Криму Росією.

 

"Наприклад, що зробила Росія в Україні? Окупувала Крим. Щодо Криму – на кожній зустрічі з паном Путіним кажу йому, що ми проти окупації Криму. Наш міністр закордонних справ говорить співрозмовникам те саме. Наша політика в цьому питанні чітка", – запевнив президент Туреччини.

 

18.01.2022

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