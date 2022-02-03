По зерну металом: Україна і Туреччина підписали угоду про зону вільної торгівлі.

Україна і Туреччина у четвер підписали угоду про зону вільної торгівлі.

Церемонія підписання відбулося у присутності Президента України Володимира Зеленського та президента Турецької Республіки Реджепа Таїпа Ердогана в Києві, повідомляє "Укрінформ".

Із українського боку угоду підписав прем’єр-міністр Денис Шмигаль, а з турецького – міністр торгівлі Туреччини Мехмет Муш.

Володимир Зеленський заявив, що угода про зону вільної торгівлі з Туреччиною є апогеєм трьох десятиліть співпраці між країнами.

"Рівно 30 років тому Україна і Туреччина встановили дипломатичні відносини. Сьогодні вінцем трьох десятиліть співпраці і дружби стала дуже знакова подія – наші країни уклали угоду про зону вільної торгівлі – це історичний момент... Це нові можливості для бізнесу, нові ринки, нові здобутки, нові прибутки, нові робочі місця, інвестиції, зростання ВВП наших держав і добробуту наших народів", – сказав Зеленський.

Президент поінформував, що двостороння торгівля з Туреччиною зросла за минулий рік і встановила рекорд – 7 мільярдів доларів, а угода про ЗВТ дозволить швидше реалізувати прагнення двох країн досягнути товарообігу у 10 мільярдів доларів.

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль заявив у спілкуванні з журналістами, що угода про ЗВТ встановлює нульове мито для 95% товарів, вироблених в Україні.

"У принципі, для 95% українських товарів сьогодні турецький ринок абсолютно відкритий – і нуль відсотків мита", – сказав Шмигаль, коментуючи підписання угоди.

Він додав, що фактично для понад 10 тисяч українських товарів встановлено нульове мито, на 1300 товарів мито збереглося, але значно зменшилося. Так, на 1300 товарів мито збережене в символічних цифрах – до 5%, але це буде предметом подальшого вдосконалення.

Також Шмигаль наголосив, що угода з Туреччиною відкриває ринок для українського металу, що дуже важливо для промисловості України, бо до цього часу турецький ринок був закритий для українських металовиробників.

"Тепер він (турецький ринок, – Z) поетапно буде відкриватись, при цьому захисне мито на український металобрухт від вивезення його за межі України залишається і також поки що діятиме – такими є умови", – сказав Шмигаль.

Він зауважив, що ключовою позицією експорту до Туреччини залишаються зернові, але для них і раніше було нульове мито, і воно зберігається – це приблизно 30% експорту до Туреччини.

"На другому місці буде метал. Ми переконані. Тому що це буде відкриття ринку поетапне. І протягом наступних трьох років, думаю, метал буде другою позицією після зернових, яка експортуватиметься в Туреччину. Далі йдуть від продуктів харчування до виробів легкої промисловості, автомобільної промисловості, важке машинобудування", – сказав Шмигаль.

Планується, що завдяки угоді про ЗВТ з Туреччиною понад 370 мільйонів доларів щороку економитимуть на сплаті мита українські бізнесмени.

"Підписання угоди про зону вільної торгівлі з Туреччиною сьогодні – це фактично замикання чорноморського регіону в однакових правилах з точки зору вільної торгівлі. Ми маємо такі угоди, які об'єднують Румунію, Болгарію, Молдову, Туреччину, Україну і Грузію – однакові правила для однакової торгівлі", – сказав Шмигаль.

Міністри від України та Туреччини також підписали угоди про співробітництво у сфері молодіжної політики, податковій сфері, меморандуми про взаєморозуміння у сфері стандартизації та якості, митній галузі, угоду про співробітництво у сфері високих технологій, авіаційній та космічній галузях і протокол між урядами про внесення змін до угоди про співробітництво правоохоронних органів, план дій щодо взаємного визнання програм авторизованих економічних операторів.