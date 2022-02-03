Ердоган підтвердив Зеленському бажання організувати зустріч із Путіним.

Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган під час пресової конференції у Києві заявив, що Анкара послідовно підтримує суверенітет та територіальну цілісність України й готова докладати зусиль до зниження напруги в регіоні, зокрема прийняти у себе саміт на рівні лідерів.

Про це Ердоган сказав під час пресової конференції за результатами зустрічі в Україні та 10-го засідання Стратегічної ради високого рівня України й Туреччини, повідомляє "Укрінформ".

"Наш візит припав на чутливий період. Хочу вкотре повторити, що ми підтримуємо суверенітет, територіальну цілісність України, включно з Кримом… Туреччина готова робити все належне, аби криза між сусідніми через море дружніми країнами закінчилася. Сьогодні на перемовинах ще раз наголосив, що ми із задоволенням приймемо в Туреччині саміт на рівні лідерів або перемовини на технічному рівні. Адже Туреччина діє керуючись логікою, думає, як понизити градус напруги замість того, аби його підвищувати", – зазначив Ердоган.

Президент Туреччини зауважив, що деякі раніше зроблені заяви, опубліковані сценарії окупації виснажують Україну та український народ, та схвально відгукнувся про меседжі від українських посадовців, зокрема Президента України про те, що "здоровий глузд та діалог ставляться на перше місце".

Президент Ердоган наголосив на особливій увазі, яку Туреччина надає Спеціальній моніторинговій місії ОБСЄ в Україні, повністю підтримує цю місію, яка від свого заснування очолюється турецькими послами.

"Ми щиро віримо, що криза буде врегульована мирними дипломатичними методами, в рамках Мінських угод на засадах територіальної цілісності України та міжнародного права", – сказав Ердоган.

Зеленський подякував турецькому гостеві за підтримку.

"Важливий візит. Він яскраво демонструє, хто є другом України, хто готовий бути з нами завжди, хто готовий нам допомагати. Україна буде це завжди пам’ятати і так само завжди буде готова прийти на допомогу. Але я щиро вірю, що нашу дружбу будуть зміцнювати не спільні загрози, а будуть зміцнювати спільні перемоги. Я вітаю вас ще раз, дякую за цей переможний візит в Україну", – сказав Зеленський.

Реджеп Таїп Ердоган розповів, що під час зустрічі президенти обговорили проблеми кримських татар.

"Під час нашої розмови ми розглянули справи наших співвітчизників, і перш за все кримських татар, які формують міст історичної дружби між нашими країнами. Ми переглянули з усіма подробицями наші спільні проєкти, спрямовані на наших співвітчизників", – підкреслив Ердоган.

Він додав, що засідання Стратегічної ради високого рівня та підписання угоди про вільну торгівлю є символом волі обох країн до прогресу стратегічного партнерства між Україною і Туреччиною і висловив надію на його зміцнення.

Володимир Зеленський похвалив Ердогана за підтримку територіальної цілісності України.

“Я дякую пану президенту за тверду і послідовну підтримку нашого суверенітету, нашої територіальної цілісності, за активну участь у Кримській платформі задля звільнення Криму і захисту прав кримчан. Йдеться і про підтримку кримських татар, і про побудову житла для переселенців з Криму. У цій справі дійсно є прогрес. Впевнені, що незабаром буде і результат, а саме – імплементація цього важливого проєкту в Херсоні, в Миколаєві та Києві”, – наголосив керівник держави.

Зеленський окремо подякував турецькому колезі за ініціативу стати посередником між Україною та Росією на шляху до завершення війни.

“Для миру в Україні ми готові робити усе можливе на усіх майданчиках і в усіх форматах. Немає значення, де саме поставити крапку війні, важливо, щоб щиро всі були готові до цього”, – наголосив Зеленський.