У Львові відкриють почесне консульство Туреччини.

Туреччина ще до кінця цього року планує відкрити у Львові своє почесне консульство, про це повідомив голова Львівської ОВА Максим Козицький після зустрічі з надзвичайним і повноважним послом Республіки Туреччина в Україні Ягмуром Гюльдере.

"Відкриття Почесного консульства сприятиме реалізації спільних проєктів і посиленню міжнародних контактів та зв'язків", – написав Максим Козицький у Telegram.

Ягмур Гюльдере, своєю чергою, зазначив, що саме Львівщина є тією областю, де найактивніше відбувається міжнародна співпраця.